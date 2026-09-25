Kocasinan'da üçüncü kattan düşen genç kız hastanede tedavi altında

kocasinan'da üçüncü kattaki pencereden düşüş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Gül Sokak üzerindeki 10 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen M.V. ağır yaralandı.

müdahale ve nakil:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ağır yaralı M.V.ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansta gerekli müdahaleler gerçekleştirildikten sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olay sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve düşüşe ilişkin adli soruşturma başlattı. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Soruşturma devam ederken, sağlık ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle ilgili ayrıntılar ile yaralının durumu hakkında resmi açıklamalar bekleniyor.

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE 3. KATTAKİ EVLERİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEN GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI.