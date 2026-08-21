Dolar 48,0602 +0,15%
Euro 56,2324 +0,29%
Bist 14.505,71 +0,76%
Altın Gram 7.163,72 +1,42%
EUR/USD 1,1695 +0,12%
Brent Petrol 94,04 +0,28%
--°

Jandarmanın takibiyle FETÖ'den aranan kişi İhsaniye'de yakalandı

Afyonkarahisar jandarmasının takibi sonucu, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan S.U., İhsaniye Döğer'de yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarmanın takibiyle FETÖ'den aranan kişi İhsaniye'de yakalandı

Olayın gelişimi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, S.U. isimli şahsın Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

İnceleme ve tespit:

Jandarma ekipleri yapılan teknik ve saha araştırmaları sonucu şüphelinin hareketlerini ve bulunabileceği bölgeleri tespit etti. Yapılan incelemelerde adı geçen kişinin arandığı yönündeki kayıtlar doğrulandı ve yakalama için operasyon planlandı.

Yakalama ve adli süreç:

Ekiplerin takibi sonucu S.U., İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında benzer operasyonların sürdüğü bildirildi.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNE (FETÖ) ÜYE OLMA SUÇUNDAN 6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE...

AFYONKARAHİSAR'DA FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNE (FETÖ) ÜYE OLMA SUÇUNDAN 6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS JANDARMANIN TAKİBİ SONRASI YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karaburun sahilinde bulunan şüpheli İHA SAS komandolarınca denize çekilip kontro...
images

KKTC'de Yamaçköy ve Tirmen arasındaki orman yangınına çok sayıda ekip müdahale e...
images

Göçmen kaçakçılığına operasyon: Bodrum ve Marmaris'te 5 tutuklama
images

Lapseki Umurbey çevresinde tarım yangını: uçak ve arazözler sahada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Efeler'de adliye erişimini kolaylaştıracak yol yenilemesi başladı

Mavi Vatan'da teknoloji ve tatbikat bir arada

Söke'nin çehresi değişiyor: eş zamanlı yatırımlar ilçe merkezini dönüştürüyor

Tekirdağ bağlarında hasat öncesi pestisit gözetimi

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız