Jandarmanın takibiyle FETÖ'den aranan kişi İhsaniye'de yakalandı

Olayın gelişimi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, S.U. isimli şahsın Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

İnceleme ve tespit:

Jandarma ekipleri yapılan teknik ve saha araştırmaları sonucu şüphelinin hareketlerini ve bulunabileceği bölgeleri tespit etti. Yapılan incelemelerde adı geçen kişinin arandığı yönündeki kayıtlar doğrulandı ve yakalama için operasyon planlandı.

Yakalama ve adli süreç:

Ekiplerin takibi sonucu S.U., İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında benzer operasyonların sürdüğü bildirildi.

AFYONKARAHİSAR'DA FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNE (FETÖ) ÜYE OLMA SUÇUNDAN 6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS JANDARMANIN TAKİBİ SONRASI YAKALANDI.