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Kadınlara uygulamalı ustalık: Hayatımın Ustasıyım ile yeni meslekler

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Hayatımın Ustasıyım programı, kadınlara marangozluk, tesisat, araç bakımı, tamirat ve boyacılıkta uygulamalı eğitim veriyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kadınlara uygulamalı ustalık: Hayatımın Ustasıyım ile yeni meslekler

Kadınlara uygulamalı ustalık: Hayatımın Ustasıyım ile yeni meslekler

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların mesleki becerilerini güçlendirmek ve gündelik yaşamda karşılaştıkları teknik sorunları kendi olanaklarıyla çözebilmelerini sağlamak amacıyla Hayatımın Ustasıyım programını başlattı. Proje, belediye Başkanı Ahmet Aras’ın adil ve kadınların güçlenmesini önceleyen yönetim anlayışı doğrultusunda hayata geçirildi.

Uygulamalı eğitimlerle beceri geliştirme:

Program kapsamında katılımcılara marangozluk, tesisat, araç bakımı, tamirat ve boyacılık gibi geleneksel olarak erkek mesleği sayılan alanlarda uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimler, temel teknik bilgiyle birlikte araç-gereç kullanımı, iş güvenliği ve pratik onarım becerilerine odaklanıyor.

Gündelik sorunlardan ekonomik fırsatlara:

Programun hedefi, kadınların sadece gündelik teknik sorunları kendi başlarına çözecek bilgi ve yetkinlik kazanmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yeni mesleki yetkinliklerle ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek ve farklı iş imkânları oluşturmaktır. Edinilen beceriler, küçük çaplı tamirat, bakım ve boya işleri gibi alanlarda istihdam veya ek gelir fırsatlarına dönüşebiliyor.

Belediye yetkilileri, projenin toplumsal cinsiyet kalıplarını kırmayı ve kadınların teknik alanlardaki görünürlüğünü artırmayı amaçladığını belirtiyor. Uygulamalı eğitim yaklaşımı sayesinde kursiyerlerin özgüven kazanmasının ve iş yaşamına daha hazır hâle gelmesinin hedeflendiği vurgulanıyor.

Programın kapsamı, eğitim süreleri ve başvuru koşulları hakkında bilgi almak isteyenlerin Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleriyle iletişime geçebileceği ifade edildi. Belediyenin açıklamasında projenin, uzun vadede kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha etkin katılımını destekleyeceği belirtildi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KADINLARIN MESLEKİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK VE GÜNLÜK...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KADINLARIN MESLEKİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK VE GÜNLÜK YAŞAMDA KARŞILAŞTIKLARI TEKNİK SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETEBİLMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA "HAYATIMIN USTASIYIM" PROGRAMI BAŞLATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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