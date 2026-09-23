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Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kahtalı Mıçe, sanatçı dostları, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, siyasetçiler ve hemşehrileri tarafından mezarı başında düzenlenen programla anıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Doruk Çetin

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

kahtalı mıçe mezarı başında anıldı

Türk halk müziğinin ve Türkiye’nin unutulmaz seslerinden Kahtalı Mıçe, sanatçı dostları, sevenleri ve hemşehrileri tarafından mezarı başında düzenlenen anlamlı bir programla anıldı.

katılımcılar ve anma konuşmaları:

Programa Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, ünlü sanatçı Latif Doğan, Kahtalı Hamido, bestekar Aziz Çelik ile çok sayıda sanatçı dostu ve hemşehri katıldı.

Başkan Mehmet Can Hallaç, yaptığı konuşmada Kahtalı Mıçe’nin yalnızca Kahta’nın değil Türkiye’nin kültür-sanat hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Hallaç, sanatçının adının, eserlerinin ve bıraktığı kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi ve anma programına katılarak vefa gösteren herkese teşekkür etti.

anma programı ve hatıraların paylaşılması:

Program süresince sanatçı dostları birlikte yaşadıkları anıları paylaştı; sohbetler, dualar ve müzik eşliğinde Kahtalı Mıçe’nin eserleri yad edildi. Sanatçının Türk halk müziğine ve Kahta kültürüne bıraktığı mirasın korunması ve yaşatılmasına dair vurgu yapıldı.

Anma, Kahtalı Mıçe için yapılan duaların ardından sona erdi. Katılımcılar, sanatçının sesi, eserleri ve hatırasının bir kez daha gönüllerde yaşatıldığını ifade etti.

KAHTALI MIÇE, MEZARI BAŞINDA SANATÇI DOSTLARININ KATILIMIYLA ANILDI

KAHTALI MIÇE, MEZARI BAŞINDA SANATÇI DOSTLARININ KATILIMIYLA ANILDI

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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