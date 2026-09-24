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Antalya'da COP31 için uygulamaya odaklı hazırlık vurgusu

Erdoğan, BM iklim oturumunda COP31'in 9-20 Kasım 2026'da Antalya'da yapılacağını açıkladı; hazırlıklar uygulama ve adil geçişe odaklandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 00:23

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EDİTÖR: Caner Şahin

Antalya'da COP31 için uygulamaya odaklı hazırlık vurgusu

Antalya'da COP31'e hazırlık: uygulamaya odaklı yaklaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi oturumunda, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 ile ilgili kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüklerini açıkladı. Erdoğan, söz konusu zirvenin kararları uygulamaya taşıyacak bir kimlikle planlandığını ve bunun için uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Hazırlıkların odağı:

Erdoğan, geçen yıl Türkiye'nin COP31 başkanlığına talip olduğunu hatırlatarak zirvenin 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini bildirdi. Hazırlıkların, farklı coğrafyaların beklentilerini gündeme taşıyacak bir anlayışla yürütüldüğünü belirtti ve Avustralya ile ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Erdoğan, COP31'i "uygulama COP'u" olarak inşa etme hedefinin bulunduğunu ifade etti.

Konuşmasında elektrifikasyon ve sıfır atık gibi alanların öncelikli olduğunu, 2035 hedefine giden süreçte yeni hedeflerin belirlendiğini aktardı. Bu alanlarda alınacak kararların sahada karşılık bulmasının önemine dikkat çekti.

Eşitsizlikler ve adil geçiş:

Erdoğan, iklim hedeflerinin toplumsal ve ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı: "İddia ile imkanı, hedef ile uygulamayı birbirine yaklaştırmalıyız". Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürdüğü sürece tüm ülkelerden aynı hızla ilerleme beklenemeyeceğini belirtti ve bu nedenle iklim hedefleriyle kalkınma arasındaki bağın güçlendirilmesinin adil geçişi kalıcı kılacağını söyledi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı, Fiji'de düzenlenecek Pre-COP ve Tuvalu'daki liderler buluşmasının Pasifik ülkelerinin seslerini duyurmasına katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Son 11 yılın kayıtlara geçen en sıcak dönem olduğuna işaret eden Erdoğan, Nepal'de meydana gelen sel felaketine ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan konuşmasını, Antalya'da yapılacak COP31'in kararların uygulamaya geçtiği bir toplantı olmasını amaçladıklarını ve katılımcılardan bu gündeme güçlü destek beklediklerini belirterek tamamladı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(COP31) Farklı coğrafyaların beklentilerini gündeme taşıyacak bir...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(COP31) Farklı coğrafyaların beklentilerini gündeme taşıyacak bir anlayışla hazırlıkları yürütüyoruz"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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