Dolar 48,8525 +0,04%
Euro 55,6664 +0,01%
Bist 13.251,85 +0,40%
Altın Gram 6.794,45 +0,17%
EUR/USD 1,1387 -0,01%
Brent Petrol 97,76 -0,37%
--°

Tem otoyolunda tekstil yüklü tır küle döndü

Bolu TEM Otoyolu Yeniçağa-Dörtdivan rampasında tekstil yüklü tırın motorunda yangın çıktı; alevler dorsedeki ürünlere sıçradı, itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 00:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Tem otoyolunda tekstil yüklü tır küle döndü

Tem otoyolunda tekstil yüklü tır küle döndü

Bolu'da TEM Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan arasındaki rampalarda akşam saatlerinde bir tırın motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek dorsedeki tekstil ürünlerine sıçradı. Olayda tır kullanılamaz hale geldi, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne seyir halinde bulunan 34 FKB 564 plakalı tırın motor kısmında akşam saatlerinde alevler yükseldi. Kısa zamanda motor bölümünden kupa kısmına ve oradan dorseye geçen yangın, tekstil yüklü bölümün büyük ölçüde yanmasına yol açtı. Görgü tanıklarının bildirimleri üzerine bölgeye acil ekipler sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

Bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tırın kullanılmaz hale geldiği, can kaybı veya yaralanma bildirilmediği aktarıldı. Olay yerinde jandarma ekipleri olayın seyrine ilişkin tutanak tutarken, yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.

Yeniçağa-Dörtdivan rampalarında trafiğin etkilendiği, müdahale süresince bölgedeki trafik akışında aksama yaşandığı öğrenildi. Yetkililer incelemenin devam ettiğini bildiriyor.

BOLU’DA TEM OTOYOLU’NUN YENİÇAĞA-DÖRTDİVAN ARASINDA TEKSTİL ÜRÜNLERİ YÜKLÜ TIR, ÇIKAN YANGINDA...

BOLU’DA TEM OTOYOLU’NUN YENİÇAĞA-DÖRTDİVAN ARASINDA TEKSTİL ÜRÜNLERİ YÜKLÜ TIR, ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kars'ta tır motorundan çıkan yangın sürücüyü son anda kurtardı
images

Kula'da balkonda dengesini yitiren 17 yaşındaki kız 3. kattan düştü
images

Niğde'de bulvarda çarpışma: elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
images

Sermaye piyasası soruşturmasında yeni dalga: Tera ve Pusula'nın beş yöneticisi t...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan'dan Türkevi önünde net açıklama: mesajları BM ve İklim Zirvesi'nde verdik

Erdoğan New York'ta Taşkın pastanesinde çay molası verip çalışanlarla sohbet etti

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kars'ta tır motorundan çıkan yangın sürücüyü son anda kurtardı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor