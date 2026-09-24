Tem otoyolunda tekstil yüklü tır küle döndü

Bolu'da TEM Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan arasındaki rampalarda akşam saatlerinde bir tırın motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek dorsedeki tekstil ürünlerine sıçradı. Olayda tır kullanılamaz hale geldi, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne seyir halinde bulunan 34 FKB 564 plakalı tırın motor kısmında akşam saatlerinde alevler yükseldi. Kısa zamanda motor bölümünden kupa kısmına ve oradan dorseye geçen yangın, tekstil yüklü bölümün büyük ölçüde yanmasına yol açtı. Görgü tanıklarının bildirimleri üzerine bölgeye acil ekipler sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

Bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tırın kullanılmaz hale geldiği, can kaybı veya yaralanma bildirilmediği aktarıldı. Olay yerinde jandarma ekipleri olayın seyrine ilişkin tutanak tutarken, yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.

Yeniçağa-Dörtdivan rampalarında trafiğin etkilendiği, müdahale süresince bölgedeki trafik akışında aksama yaşandığı öğrenildi. Yetkililer incelemenin devam ettiğini bildiriyor.

BOLU’DA TEM OTOYOLU’NUN YENİÇAĞA-DÖRTDİVAN ARASINDA TEKSTİL ÜRÜNLERİ YÜKLÜ TIR, ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ.