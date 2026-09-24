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Sermaye piyasası soruşturmasında yeni dalga: Tera ve Pusula'nın beş yöneticisi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet soruşturmasında, Tera ve Pusula yönetimlerinden beş şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 00:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sermaye piyasası soruşturmasında yeni dalga: Tera ve Pusula'nın beş yöneticisi tutuklandı

soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişiler adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında Emre Tezmen (Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Serdar Turhan (Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Alper Öztürk (Tera Portföy Genel Müdürü), Emre Alkin (Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Topkapı Üniversitesi Rektörü) ile Kerem Alkin (Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) yer aldı.

adli süreç ve karar:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, savcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle çıkarıldı ve sorgularının ardından hakimlik kararıyla tutuklandı.

tutuklama sürecine ilişkin notlar:

Soruşturmaya ilişkin yürütülen işlemlerde şüphelilerin görev ve pozisyonları ile kurum adları korunarak ifade edildi. Adli süreçteki bir sonraki adım, tutuklama kararına itiraz veya ek soruşturma işlemlerinin tamamlanması olarak kaydedilecek.

Sermaye piyasası soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

Sermaye piyasası soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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