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Niğde'de bulvarda çarpışma: elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Niğde Sarıköprü Mahallesi'nde 100. Yıl Bulvarı'nda aynı yönde giden otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı; A.K. yaralandı, soruşturma açıldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 00:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Niğde'de bulvarda çarpışma: elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

kaza yerinde yaşananlar:

Niğde'nin Sarıköprü Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı üzerinde aynı istikamette seyreden bir otomobil ile bir elektrikli bisikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli bisikleti kullanan A.K. ile otomobilin sürücüsü C.Y. aynı yönde ilerlerken araçlar çarpıştı.

müdahale ve ilk yardım:

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde A.K.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye taşıdı. Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, sağlık durumuyla ilgili resmi bir bilgi paylaşılmadı.

yol temizliği ve soruşturma:

Çalışmaların tamamlanmasının ardından çarpışmaya karışan 51 AEL 608 plakalı otomobil ile elektrikli bisiklet yoldan kaldırıldı ve trafik akışı sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı; kaza nedenine ilişkin inceleme ve tutanak kayıtları sürüyor.

NİĞDE’DE AYNI İSTİKAMETTE SEYREDEN OTOMOBİL İLE ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ...

NİĞDE’DE AYNI İSTİKAMETTE SEYREDEN OTOMOBİL İLE ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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