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Kahverengi kokarca baskısı: Giresun fındığında 9 bin ton iç fındık kaybı riski

Giresun'da kahverengi kokarca, rekolte ve randımanda düşüşe yol açıyor; uzmanlar ve sanayici uyarıyor: yaklaşık 9 bin ton iç fındık riske girebilir.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kahverengi kokarca baskısı: Giresun fındığında 9 bin ton iç fındık kaybı riski

Kahverengi kokarca Giresun fındığında verim kaybına yol açıyor

Giresun'da fındık sanayicisi Mustafa Demirci, bölgedeki kahverengi kokarca zararlısının bu yıl ürünün hem rekolte hem de randımanında belirgin düşüşe neden olduğunu bildirdi. Demirci, 2024 yılı için açıklanan toplam rekoltenin 91 bin ton olduğunu anımsatarak, sahadaki zararın iç fındık miktarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Üreticiler için istenen müdahale ve uygulama önerileri:

Demirci, yalnızca ilaç dağıtımının tek başına yeterli olmayacağını belirterek üreticilerin ilaçları doğru kullanma konusunda bilgilendirilmesi ve uygulamaların yerinde takip edilmesi gerektiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Müdürlüğü'ne çağrı yapan Demirci, geçici personel görevlendirilerek köylerde üreticilere doğrudan destek verilmesini talep etti. Ayrıca her köyde görevli ekiplerin oluşturulması, muhtarlar ve köy temsilcilerinin sürece dahil edilmesi ve ilaçlama çalışmalarının planlı, koordineli şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Hesaplanan rekolte ve randıman kaybı:

Demirci, yürüttükleri hesaplamaya göre 54 randıman üzerinden 91 bin ton rekoltenin yaklaşık 49 bin ton iç fındık vereceğinin beklendiğini açıkladı. Ancak sahadaki olumsuzluklar nedeniyle randıman veya rekolte seviyesinin 45 seviyelerine inmesi durumunda iç fındık miktarının yaklaşık 40 bin tona gerilebileceğini ve bunun yaklaşık 9 bin ton kayba tekabül edeceğini belirtti.

Demirci, yaşanan kaybın sadece üreticinin gelirini etkilemekle kalmayıp, sanayici ve ihracatçı gibi sektörün tüm paydaşlarını da doğrudan etkilediğini sözlerine ekledi. Mücadele etkinliğinin yalnızca kaç noktada ilaçlama yapıldığı ile değil, sahadaki sonuçlarla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

GİRESUN&#039;DA KOKARCA FINDIKTA REKOLTE VE RANDIMAN KAYBINA NEDEN OLDU

GİRESUN'DA KOKARCA FINDIKTA REKOLTE VE RANDIMAN KAYBINA NEDEN OLDU

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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