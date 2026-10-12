Efeler’de kadın üretimi 63 lezzete ulaştı

Kadın emeğiyle artan çeşitlilik

Efeler Belediyesi öncülüğünde sürdürülen üretim çalışmalarıyla Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikasındaki ürün çeşidi 20’den 63’e çıkarıldı. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin liderliğinde yürütülen proje, yerel üretimi desteklemeyi ve kadınların ekonomik hayata katılımını artırmayı hedefliyor. Fabrikadaki üretimler uzman gıda mühendislerinin kontrolünde gerçekleştiriliyor ve bölgenin tarımsal çıktıları katma değerli ürünlere dönüştürülüyor.

Üretim çeşitleri ve öne çıkan lezzetler:

Fabrikada işlenen ürünler arasında enginar, şevketibostan, deniz börülcesi, kaya koruğu, cibes otu, zeytin, zeytinyağı, tarhana, erişte ve çeşitli soslar yer alıyor. Özellikle enginar, 7 farklı çeşitte konserve edilerek tüketicilere sunuluyor. Bu üretim çeşitliliği, Efeler’in verimli topraklarının değerlendirilmesine ve yöresel tatların korunmasına katkı sağlıyor.

Dağıtım: yerel satıştan ihracata

Üretilen yöresel lezzetler, Efeler Belediyesi bünyesindeki Efe Bakkallar aracılığıyla tüketicilerle buluşuyor. Girne ve Kurtuluş mahallelerinde bulunan iki satış noktası ürünleri doğrudan vatandaşa ulaştırıyor; ayrıca yenilenen internet sitesi üzerinden siparişlerle Türkiye’nin dört bir yanına dağıtım yapılıyor. Fabrika ürünleri, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihracat yoluyla da gönderiliyor.

Bu model, kadınların üretime katılımını desteklemeyi, yerel tarımsal ürünlerin ekonomik değerini yükseltmeyi ve Efeler’in yöresel lezzetlerini daha geniş pazarlara tanıtmayı amaçlıyor.

EFELER BELEDİYESİ KADIN EMEĞİ TARIMSAL ÜRÜN FABRİKASI’NDAKİ ÜRÜN ÇEŞİDİ 20’DEN 63’E ÇIKARILIRKEN, KADINLARIN EMEĞİYLE HAZIRLANAN YÖRESEL LEZZETLER EFE BAKKALLAR, İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ VE İHRACAT YOLUYLA TÜKETİCİLERE ULAŞTIRILIYOR.