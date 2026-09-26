Kaldırım taşıyla saldırılan köfteci iki gün sonra hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde 23 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, 46 yaşındaki Ali Arduç ile müşterisi İ.Ö. arasında ödeme nedeniyle başlayan tartışma şiddetli bir kavgaya dönüştü. İddialara göre saldırganın kaldırım taşıyla vurduğu Arduç başına aldığı darbeler sonrası ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı; iki gün süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan İ.Ö. gözaltına alındı.

Olayın gelişimi:

Komşuların ve görgü tanıklarının aktardığına göre müşteri yemeğini yedikten sonra ödeme sırasında tartışma çıktı. Olay yerinde yaşanan arbede sırasında saldırganın kaldırım taşı kullandığı belirtiliyor. Yaralanan Arduç ilk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedaviye alındı; sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Komşuların anlatımı:

Mahalle esnafından Selçuk Demirindi, Arduç'un tanıdık biri olduğunu, daha önce herhangi bir sorun yaşamadığını ve müşterileriyle iyi ilişkileri olduğunu söyledi: "Hayatını kaybeden kişi çok iyi bir insandı. Kendi halinde biriydi." Demirindi, olayın ödeme sırasında çıkan küfürlü tartışmayla başladığını ve ardından Arduç'un yoğun bakıma kaldırıldığını aktardı.

Bir diğer esnaf Bahadır İnce ise saldırının gece saatlerinde yaşandığını, Arduç'un yaklaşık 5 aydır aynı yerde tezgâh açtığını ve genellikle gece 4’e kadar çalıştığını belirtti. İnce, "Burada akşamları sıkıntılı olaylar olabiliyor. Olayı bir kişi gerçekleştirmiş. Taşla saldırdığını duydum. Saldırıya uğrayan kişi çok fazla darp edilmiş" diyerek yaşananın şokunu ifade etti.

Mahallede çalışanlar ve komşular olaydan derin üzüntü duyduğunu belirtirken, soruşturmanın sürdüğü ve saldırganın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ KONUŞAN SELÇUK DEMİRİNDİ, DAHA ÖNCE ARDUÇ’UN HERHANGİ BİR PROBLEMLİ DURUMUNA ŞAHİT OLMADIĞINI SÖYLEYEREK, "HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ ÇOK İYİ BİR İNSANDI. GÜZEL BİR MÜŞTERİ ÇEVRESİ VARDI. MÜŞTERİSİ YEMEĞİNİ YEMİŞ. SIRA HESAP ÖDEMEYE GELDİĞİNDE KÜFÜRLÜ BİR TARTIŞMA YAŞANMIŞ. DAHA SONRA YARALANAN KÖFTECİ YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINMIŞ. ARDINDAN DA VEFAT ETMİŞ. İYİ BİRİSİYDİ. BİRKAÇ KEZ YANINA UĞRAMIŞTIM BEN DE. HERHANGİ BİR OLAYININ OLDUĞUNU HİÇ GÖRMEDİM. KENDİ HALİNDE BİRİYDİ. DUYDUĞUM KADARIYLA SALDIRGAN KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRMIŞ" DEDİ.