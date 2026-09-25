Kampüsü yenileyerek yeni döneme hazır hale getiriyor Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi kampüsünde kapsamlı hazırlıklar

Atatürk Üniversitesi, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde akademik ve idari hazırlıkların yanı sıra kampüs genelinde yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla yeni döneme hazırlanıyor. Eylül ayının sonunda başlayacak Güz Yarıyılı öncesi üniversite, yerleşkesini daha güvenli, düzenli, erişilebilir ve nitelikli bir yaşam alanı hâline getirmeyi hedefliyor.

Üniversite, geniş açık ve kapalı alanları, eğitim ve araştırma altyapısı, sağlık hizmetleri ile sosyal ve kültürel imkânlarıyla yalnızca öğrencilerine değil, Erzurum halkına da önemli bir yaşam alanı sunuyor. Bu nedenle yürütülen çalışmalarda hem eğitim-öğretim süreçlerine doğrudan etki eden birimler hem de ortak kullanım alanları eş zamanlı olarak ele alınıyor.

fiziki altyapı ve çevre düzenlemeleri:

Kampüsün fiziki görünümünü ve kullanım konforunu artırmaya yönelik bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri çeşitli başlıklarda devam ediyor. Asfalt ve kaldırım yenilemeleri, ulaşım güzergâhlarının düzenlenmesi, yaya güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar öncelikli işler arasında yer alıyor. Ayrıca mevcut alanların daha işlevsel kılınmasına yönelik düzenlemeler yapılıyor.

Park ve bahçe düzenlemeleri ile kampüsün yeşil dokusunun korunması ve geliştirilmesi sağlanırken ortak kullanım alanlarının estetik ve bakımlı bir görünüme kavuşturulmasına önem veriliyor. Üniversite, kampüs içi erişilebilirlik ve düzenlemelerde öğrencilerin günlük yaşamını doğrudan etkileyen noktaları öne çıkarıyor.

güvenlik ve hizmet odaklı yaklaşım:

Kampüs genelinde yürütülen çalışmalarda güvenlik altyapısının güçlendirilmesi de öncelikler arasında. Güvenlik sistemlerinden altyapıya, sosyal alanlardan sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda koordineli çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda yapılan müdahalelerin, yeni dönemde öğrenciler ve personel için daha güvenli ve düzenli bir yerleşke ortamı yaratması hedefleniyor.

Atatürk Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük üniversite yerleşkelerinden birine sahip olması dolayısıyla hem eğitim hem de sosyal yaşam açısından geniş bir sorumluluğu üstleniyor. Bu sorumluluk çerçevesinde kampüs, öğrenci ve kent yaşamını bir arada besleyen bir yaşam alanı olarak geliştiriliyor.

üniversite vizyonu ve rektörün değerlendirmesi:

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yürütülen çalışmaların ünitenin eğitim vizyonunun tamamlayıcı bir unsuru olduğunu vurguladı. Rektör, öğrencilerin kendilerini huzurlu, güvenli ve nitelikli bir kampüs ortamında hissetmelerinin önemine dikkat çekti ve kampüsün yalnızca dersliklerden ibaret olmadığını belirtti.

Rektörün sözleriyle, 'Yeni bir eğitim-öğretim yılına hazırlanırken bizim için öncelik yalnızca dersliklerimizin, laboratuvarlarımızın ve akademik süreçlerimizin hazır hâle getirilmesi değildir. Kampüsümüzün de aynı ölçüde nitelikli, güvenli, düzenli ve yaşayan bir mekân olması gerektiğine inanıyoruz.' Bu anlayış doğrultusunda güvenlik altyapısından yaya güzergâhlarına kadar geniş bir alanda çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Atatürk Üniversitesi, eğitimden araştırmaya, sağlık hizmetlerinden sosyal yaşama kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren yapısını, kampüs altyapısını geliştirerek desteklemeye devam ediyor. Yeni dönemde tamamlanacak düzenlemelerle üniversitenin öğrencilerini ve bölge halkını daha bakımlı ve dinamik bir yerleşke ortamında karşılaması amaçlanıyor.

Kampüsün yeni döneme hazır hale getirilmesiyle ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından, üniversite yönetimi 2026-2027 akademik yılını hem akademik hem yaşam kalitesi açısından güçlendirilmiş bir ortamda açmayı planlıyor. Üniversite, bu adımlarla hem öğrencilerin eğitim deneyimini hem de Erzurum kent yaşamına katkısını artırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE’NİN KÖKLÜ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE AKADEMİK VE İDARİ HAZIRLIKLARININ YANI SIRA KAMPÜS GENELİNDE YÜRÜTTÜĞÜ KAPSAMLI ÇALIŞMALARLA YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR.