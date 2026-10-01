Kamu ihalelerinde şeffaflık vurgusu Düzce Üniversitesi'nde mevzuat eğitimi

Eğitimin kapsamı ve katılımcılar:

Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından kamu görevlilerine yönelik düzenlenen Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda iki gün boyunca gerçekleştirildi. Programa; Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Nihat Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı Mehmet Kütük, il idari amirleri ile üniversite ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu personeli katıldı.

Programın açılışında konuşan Nihat Yıldız, 2002 yılında yürürlüğe giren 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun idarelerin ihale süreçlerini düzenlemede ve sorunları azaltmada önemli katkı sağladığını vurguladı. Yıldız, elektronik yöntemlerin gelişmesiyle ihalelerin daha şeffaf, hesap verebilir ve kontrol edilebilir hale geldiğine dikkat çekti ve davetli konuşmacılara destekleri için teşekkür etti.

Birinci gün: mevzuatın temelleri ve satın alma usulleri:

Eğitimin ilk gününde Kamu İhale Uzmanı Mesut Boyraz, katılımcılara 4734 Sayılı Kanun'un ortak hükümleri, Kamu İhale Kurumu ile kanunun uygulama ilkeleri ve aykırılık bulguları hakkında bilgi verdi. Boyraz, satın alma sürecinin aşamalarını ele alırken; İhale Öncesi Süreç, Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale, Pazarlık Usulü, Doğrudan Temin, Kısmi Teklif, İhale Süreci ve İhaleye Katılım Engelleri başlıkları altında uygulamaya dönük açıklamalar yaptı.

İkinci gün: uygulama esasları ve EKAP odaklı yaklaşım:

Eğitimin ikinci gününde Kamu İhale Uzmanı Abdullah Cangir, Doğrudan Temin ve Alımlara İlişkin Uygulama Esasları ile Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) hakkında detaylı bilgi sundu. Cangir, mevzuatın uygulamadaki nüanslarına değinerek elektronik süreçlerin doğru yönetiminin önemini aktardı.

Etkileşim, değerlendirme ve kapanış:

Program, davetli konuşmacıların katılımcı sorularını yanıtlaması ve güncel uygulama örnekleriyle zenginleştirildi; interaktif yapısıyla ihaleye ilişkin farklı bakış açıları kazandırdı. Eğitim sonunda Mehmet Kütük, konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etti ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. Katılımcılar, eğitimde sunulan uygulamalı örneklerin ve mevzuat açıklamalarının gündelik ihale işlemlerine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN “KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ” CUMHURİYET KONFERANS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.