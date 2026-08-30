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kanser hastası annenin güvenini kötüye kullanan oğlu evlatlıktan reddedildi

Adana'da kanser hastası 69 yaşındaki Şerife Güray, 26 Ağustos'ta 21 bin TL için verdiği banka kartı ve cep telefonu sonrası oğlunun kaybolmasıyla evlatlıktan reddetti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

kanser hastası annenin güvenini kötüye kullanan oğlu evlatlıktan reddedildi

Olayın gelişimi:

Adana Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Şerife Güray (69), 26 Ağustos'ta emekli maaşı olan 21 bin TL'yi çekmesi için oğlu İbrahim K. (42)'ye banka kartını ve cep telefonunu verdi. Güray'ın ifadesine göre oğlu 'Anne ben aylığını çeker getiririm' diyerek kart ve telefonu aldı, parayı çektikten sonra eve geri dönmedi.

Yakınlarını arayıp ulaşamayan Güray, bankaya gidince çekimin gerçekleştirildiğini öğrendi. Olayı Bağlar Polis Merkezi'ne bildiren kadın, önce banka kartını daha sonra da cep telefonunun hattını iptal ettirdi.

mağduriyet ve maddi sonuçlar:

Güray, oğlunun kaybolmasının ardından kira ve faturalarını ödeyemediğini, kışa hazırlanırken yakacak ve temel ihtiyaçlar konusunda zorlandığını anlattı. Telefon hattını kapatmak zorunda kaldığını ve bunun karşılığında 2 bin 200 TL borçlandığını söyleyen yaşlı kadın, 'Ben yalnız kaldım, rezil oldum. Kiramı ve faturalarımı ödeyemedim' şeklinde duygularını paylaştı.

Emekli maaşıyla ancak odun ve kömüre ayırabildiği bir bütçesi olduğunu belirten Güray, artık bu imkânların da kalmadığını vurguladı ve yaklaşan kışın kaygısını dile getirdi.

aile geçmişi ve anne tepkisi:

Yaşananların ardından oğluna karşı sert tepki gösteren Güray, geçmişte oğlu hakkında çek ve senet dolandırıcılığı nedeniyle cezaevine girdiğini kaydetti. Anne, 'Ben ona 22 sene cezaevinde baktım' diyerek, oğlunun geçmiş suçlarını ve ailede yarattığı yükü hatırlattı. Güray, oğlunun askerlikten kaçma, çek-senet işleri ve kız kaçırma gibi sebeplerle cezaevine girdiğini belirtti.

Son olarak oğlunu evlatlıktan reddettiğini söyleyen Şerife Güray, 'Yüzü varsa bir daha gelmesin. Ben onu istemiyorum, evlatlıktan reddettim' ifadeleriyle duyduğu kırgınlığı dile getirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ADANA&#039;DA KANSER HASTASI ŞERİFE GÜRAY, EMEKLİ MAAŞINI ÇEKİP KİRASINI ÖDEMESİ İÇİN BANKA KARTI VE...

ADANA'DA KANSER HASTASI ŞERİFE GÜRAY, EMEKLİ MAAŞINI ÇEKİP KİRASINI ÖDEMESİ İÇİN BANKA KARTI VE CEP TELEFONUNU VERDİĞİ OĞLUNUN, PARAYI ÇEKTİKTEN SONRA KAYIPLARA KARIŞMASIYLA MAĞDUR OLDU. YAŞLI KADIN, GÖZYAŞLARIYLA OĞLUNU EVLATLIKTAN REDDETTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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