İbrahim Tataroğlu Taranto'da +100 kiloda kürsünün zirvesine çıktı

Taranto'da final zaferi:

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunlarında Türkiye'yi temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcusu milli judocu İbrahim Tataroğlu, +100 kilo kategorisinde birinciliğe yükseldi. Tataroğlu organizasyonda başarılı bir performans sergileyerek final müsabakasına kadar ilerledi ve rakibi Sansai Anani'yi mağlup etti.

Final karşılaşmasında kontrollü bir mücadele ortaya koyan Tataroğlu, rakibine karşı etkin ataklar ve savunmada disiplinli bir duruş gösterdi. Bu sonuçla sporcu, ülkemize altın madalya kazandırdı ve madalya kürsüsünün en üst basamağına çıktı.

Büyükakın'dan tebrik mesajı:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Tataroğlu'nun şampiyonluğunu sosyal medya ve belediye kanalları üzerinden kutladı. Büyükakın mesajında şu ifadelere yer verdi: Akdeniz Oyunları’nda bayrağımızı gururla dalgalandıran ve İstiklal Marşı’mızı tüm dünyaya dinleten Kağıtsporlu milli judocumuz İbrahim Tataroğlu’nu yürekten kutlarım. +100 kilo kategorisinde altın madalya kazanarak bizlere bu büyük mutluluğu yaşatan sporcumuzun başarısıyla gurur duyuyor, yetişmesinde emeği geçen antrenörlerimize ve kulüp ekibimize teşekkür ediyorum

Başarı, hem sporcu hem de kulüp ve antrenör ekibinin uzun süreli çalışmasının ürünü olarak değerlendiriliyor. Tataroğlu'nun bu başarısı, Türkiye'nin judo alanındaki varlığını Akdeniz düzeyinde güçlendirirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü için de önemli bir gurur kaynağı oldu.

İTALYA'NIN TARANTO KENTİNDE DÜZENLENEN 20. AKDENİZ OYUNLARI'NDA MÜCADELE EDEN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞITSPOR KULÜBÜ SPORCUSU MİLLİ JUDOCU İBRAHİM TATAROĞLU, +100 KİLO KATEGORİSİNDE ALTIN MADALYA KAZANDI.