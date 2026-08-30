Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası başkanından 30 Ağustos mesajı: birlik ve üretime vurgu

Torunoğlu'ndan 30 Ağustos mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünü kutladı. Torunoğlu, Büyük Zafer’in milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Zaferin anlamı ve tarihsel vurgu:

Torunoğlu, 30 Ağustos 1922’de kazanılan zaferin, milletin vatan sevgisi, birlik ve beraberlik ruhuyla ortaya koyduğu büyük mücadelenin eşsiz bir sonucu olduğunu belirtti. "30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlığına ve vatanına sahip çıkma kararlılığının en önemli göstergelerinden biridir." sözleriyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kazanılan başarının bağımsızlık mesajını hatırlattı.

Gelecek sorumluluğu ve ekonomik çağrı:

Başkan Torunoğlu, bu anlamlı günün aynı zamanda toplumun ortak sorumluluklarına dikkat çektiğini ifade etti. Atalarının emanet ettiği vatanı birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara taşımak gerektiğini söyleyen Torunoğlu, ülkenin ekonomik kalkınmasına, üretimine ve istihdamına katkı sağlama gerekliliğine işaret etti.

Konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bağımsızlık ve bütünlük uğruna mücadele edenleri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirten Torunoğlu, aziz şehitlerin emanetleri ve kahraman gazilerin baş tacı olduğunu vurguladı. Torunoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünü milletle birlikte gurur ve coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.

Torunoğlu son olarak, milletin birlik, beraberlik, huzur ve esenlik içinde olması temennisini paylaştı ve tüm vatandaşların bayramını kutladı.

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET TORUNOĞLU, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI.