Karabük'te şüpheli durdurma ikamet ve iş yerinde aramaya dönüştü

Karabük'te Yunus timlerinin durdurduğu araç ve şüphelinin ikamet ile iş yerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 154 fişek ve 1 pala ele geçirildi.