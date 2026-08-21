Karabük'te şüpheli durdurma ikamet ve iş yerinde aramaya dönüştü
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timlerince 5000 Evler-Kapullu bağlantı yolu üzerinde gerçekleştirilen şok uygulama sırasında, durumundan şüphelenilerek V.Y.'ye ait araç durduruldu. Araçta yapılan ilk aramada suç unsuru materyaller tespit edilmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.
uygulama ve durdurma:
Uygulama esnasında durdurulan araçta bulunan bulgular, ekipleri adli merciden arama kararı almaya yöneltti. Bu karar doğrultusunda şüphelinin ikameti ve iş yerinde geniş çaplı arama yapıldı.
ele geçirilenler ve soruşturma:
Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 154 fişek, 64 ses fişeği ve pala olarak tabir edilen 1 adet kesici alet ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme ve adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
DURDURULAN ARAÇTA YAPILAN ARAMADA RUHSATSIZ SİLAHLAR VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ.
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