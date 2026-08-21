Dolar 48,0602 +0,15%
Euro 56,2324 +0,29%
Bist 14.505,71 +0,76%
Altın Gram 7.163,72 +1,42%
EUR/USD 1,1695 +0,12%
Brent Petrol 94,04 +0,28%
--°

Karabük'te şüpheli durdurma ikamet ve iş yerinde aramaya dönüştü

Karabük'te Yunus timlerinin durdurduğu araç ve şüphelinin ikamet ile iş yerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 154 fişek ve 1 pala ele geçirildi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Karabük'te şüpheli durdurma ikamet ve iş yerinde aramaya dönüştü

Karabük'te şüpheli durdurma ikamet ve iş yerinde aramaya dönüştü

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timlerince 5000 Evler-Kapullu bağlantı yolu üzerinde gerçekleştirilen şok uygulama sırasında, durumundan şüphelenilerek V.Y.'ye ait araç durduruldu. Araçta yapılan ilk aramada suç unsuru materyaller tespit edilmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.

uygulama ve durdurma:

Uygulama esnasında durdurulan araçta bulunan bulgular, ekipleri adli merciden arama kararı almaya yöneltti. Bu karar doğrultusunda şüphelinin ikameti ve iş yerinde geniş çaplı arama yapıldı.

ele geçirilenler ve soruşturma:

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 154 fişek, 64 ses fişeği ve pala olarak tabir edilen 1 adet kesici alet ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme ve adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

DURDURULAN ARAÇTA YAPILAN ARAMADA RUHSATSIZ SİLAHLAR VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ.

DURDURULAN ARAÇTA YAPILAN ARAMADA RUHSATSIZ SİLAHLAR VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karaburun sahilinde bulunan şüpheli İHA SAS komandolarınca denize çekilip kontro...
images

KKTC'de Yamaçköy ve Tirmen arasındaki orman yangınına çok sayıda ekip müdahale e...
images

Göçmen kaçakçılığına operasyon: Bodrum ve Marmaris'te 5 tutuklama
images

Lapseki Umurbey çevresinde tarım yangını: uçak ve arazözler sahada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

mezitli’de 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz göz taraması seferberliği

Yozgat'ta anız yangını yaklaşık 300 dönümlük araziyi yaktı

Efeler'de adliye erişimini kolaylaştıracak yol yenilemesi başladı

Mavi Vatan'da teknoloji ve tatbikat bir arada

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız