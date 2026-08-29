Rafael Leao İstanbul'da: Galatasaray forması için sağlık kontrolüne doğru

Rafael Leao İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi, Portekizli futbolcu Rafael Alexandre Conceiçao Leao, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibi Milan'dan kadroya katıldı ve özel uçağı saat 16.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Karşılama ve ilk sözleri:

Leao, pasaport kontrollerinin ardından kapıdan çıkarken taraftarların tezahüratıyla karşılandı. Basın mensuplarına duygularını aktaran Leao, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür ederek, "Galatasaray taraftarı buraya geldiği için onlara çok müteşekkirim" dedi.

Taraftarlarla fotoğraf çekildi, üçlü çektirirken yapılan tezahüratlara alkışlarla karşılık veren oyuncu, kendisi için hazırlanan özel araca binerek sağlık kontrolünden geçmek üzere alandan ayrıldı.

Transfer süreci ve beklentiler:

Leao, Victor Osimhen ile ilgili bir soru üzerine, "Osimhen ile zaten iyi arkadaşız. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi’nde çok iyi şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Transfer döneminde Aston Villa'nın ilgisiyle ilgili sorulara ise Leao, "Hazirandan beri başkan ve başkan vekili Jorce da çok bastırıyorlardı. Bunun olması için çok uğraştılar. Şu anda çok heyecanlıyım. Heyecanlı bir şekilde maçlara çıkmayı bekliyorum." şeklinde yanıt verdi.

Kulüp ve oyuncu arasında tamamlanmakta olan işlemlerin ardından Leao'nun bu akşam Galatasaray'ın sahasında oynanacak Göztepe maçını tribünden takip edeceği öğrenildi. Kulüp yetkilileri tarafından planlanan prosedürlerin ardından oyuncunun resmi imzaları atması bekleniyor.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ PORTEKİZLİ FUTBOLCU, RAFAEL ALEXANDRE CONCEİÇAO LEAO İSTANBUL'A GELDİ.