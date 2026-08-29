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İzmit körfezi dijital ikizle geleceğe hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir ve ODTÜ'nün dijital ikiz çalışması, 24 istasyon ve Scanfish verileriyle İzmit Körfezi'nin su kalitesini dijital ortamda izleyecek.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:55

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EDİTÖR: Selin Yıldız

İzmit körfezi dijital ikizle geleceğe hazırlanıyor

projenin kapsamı ve saha ölçümleri:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü iş birliğinde yürütülen dijital ikiz çalışması, İzmit Körfezi’nin ekolojik yapısını bilimsel verilerle takip edip yönetmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında saha çalışmalarıyla elde edilen nicel veriler, Körfez’in geçmiş ve güncel durumunun dijital ortamda temsil edilerek analiz edilmesini sağlayacak.

24-25 Ağustos tarihlerinde yapılan saha ölçümlerinde, Körfez genelinde belirlenen 24 istasyonda suyun sıcaklık, tuzluluk, derinlik, oksijen, klorofil ve bulanıklık gibi temel özelliklerinin yanı sıra besin elementleri ölçüldü. Bu veriler, su yapısının mekânsal dağılımını ve ekolojik durumu ayrıntılı şekilde ortaya koyacak.

50 deniz millik hat ve yüksek çözünürlüklü veri toplama:

Ayrıca Scanfish cihazı ile yaklaşık 50 deniz millik hatta gerçekleştirilen yüksek çözünürlüklü çalışmalar sırasında 27 istasyonda ilave ölçümler yapıldı. Bu ölçümler, daha ince ölçekli kirlilik ve su kütlesi yapılarını tespit etmeye olanak tanıyor ve oluşturulacak dijital modelin doğruluğunu artırıyor.

izleme teknolojileri ve sonraki adımlar:

Çalışmanın devamında Körfez’de su kalitesinin mevsimsel değişimini izlemek için insansız sualtı cihazı (AUV) kullanılması planlanıyor. AUV; sıcaklık, tuzluluk, derinlik, oksijen ve klorofil gibi parametreleri yüksek hassasiyetle ölçerek zamana bağlı değişimleri ortaya koyacak. Ayrıca giriş noktasına yerleştirilecek ADCP (Akustik Doppler Akıntı Profili) cihazı ile Körfez’e giren ve çıkan su kütlelerinin hızı, yönü ve miktarı sürekli olarak izlenecek.

dijital ikizin çevresel yönetimdeki rolü:

Toplanan verilerden oluşturulacak web tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) modülleri ve görselleştirme araçları, geçmişten günümüze elde edilen bilgileri bir araya getirerek İzmit Körfezi’nin detaylı bir dijital temsilini sunacak. Bu sayede kirlilik risklerinin öngörülmesi, acil müdahale planlarının geliştirilmesi ve çevre yatırımlarının önceliklendirilmesi mümkün olacak.

Özellikle Dip Çamuru Projesi başta olmak üzere yürütülen çevre iyileştirme çalışmaları, bu bilimsel altyapı sayesinde daha etkin ve uzun vadeli şekilde planlanabilecek. Projenin sürdürülebilir başarıya ulaşması, düzenli ölçüm ve model güncellemeleriyle Körfez’in yönetiminde bilimsel yaklaşımı kalıcı hale getirecek.

İZMİT KÖRFEZİ’NİN EKOLOJİK YAPISINI BİLİMSEL VERİLERLE İZLEMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN DİJİTAL İKİZ...

İZMİT KÖRFEZİ’NİN EKOLOJİK YAPISINI BİLİMSEL VERİLERLE İZLEMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN DİJİTAL İKİZ ÇALIŞMASI KAPSAMINDA, 24 İSTASYONDA SU KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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