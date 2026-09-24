Çağlayan'da kazı sırasında toprak kaydı, bir işçi yaşamını yitirdi

Olay yeri ve kaza anı:

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çağlayan Mahallesi Gülle Küme Evleri mevkiinde sabah saat 08.45 civarında bir kazı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bir vatandaşın evinin arka kısmında çalıştırdığı işçi Ali Turhal (51), kazma çalışması esnasında toprağın altında kaldı.

Kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Olay yerine ayrıca bir 1 acil yardım ambulansı görevlendirildi. Ekiplerin çalışması sonucunda toprak altında kalan Ali Turhal’ın cansız bedeni çıkarıldı.

Soruşturma ve güvenlik vurgusu:

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları yetkililer tarafından sürdürülüyor; ilgili birimler kaza nedenini belirlemeye çalışıyor. Bu tür kazı çalışmalarında alınması gereken güvenlik önlemlerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Trabzon'da toprak kayması: 1 ölü