Karaköprü'de 5.4'lük sarsıntı o anları güvenlik kameralarına taşıdı

Karaköprü merkezli sarsıntı ve görüntüler

AFAD verilerine göre, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan ML 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Adıyaman merkez ve ilçelerinde de hissedildi.

Görüntülerde öne çıkanlar:

Deprem anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde raflardaki ve ev eşyalarındaki sallantı net olarak görüldü. Videolarda, kısa süreli panik yaşayan vatandaşların hızlı hareket ettiği ve bazı kişilerin dışarıya çıktığı gözlendi.

Afet ekiplerinin çalışmaları:

Depremin ardından bölgede arama-kurtarma veya acil müdahale bilgisi bildirilmezken, ilgili ekiplerin sahada saha tarama çalışmaları yürüttüğü öğrenildi. Yetkililer ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaygın hasar bildirilmediğini aktardı.

Görüntüler, sarsıntının yerel ölçekte nasıl hissedildiğine dair doğrudan bir kayıt sunarken, yetkililer halka tedbirli olmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu.

ŞANLIURFA’DA MEYDANA GELEN VE ADIYAMAN’DA DA HİSSEDİLEN 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ANI KAMERALARA YANSIDI.