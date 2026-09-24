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Karapınar'da ithal besilik sığırlarda sağlık ve mevzuat denetimleri yoğunlaştı

Karapınar'da ekipler, ithal besilik sığırlarda sağlık, bakım ve mevzuata uygunluğu yerinde kontrol ederek üretimde verim ve güvenliği artırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Karapınar'da ithal besilik sığırlarda sağlık ve mevzuat denetimleri yoğunlaştı

Karapınar'da sahada yoğun denetim:

Konya'nın Karapınar ilçesinde, ithal besilik sığırların takibi için Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ortak çalışıyor. Denetimlerin temel amacı, hayvan sağlığının korunması ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması olarak belirtildi.

Saha kontrollerinin ayrıntıları:

Ekipler işletmeleri yerinde inceleyerek besilik sığırların genel sağlık durumunu ve gelişim süreçlerini değerlendirdi. Ziyaretlerde yetiştiricilerin kayıtlarına, bakım koşullarına ve hayvanların barınma ile beslenme standartlarına dikkat edildi. Denetimler sırasında mevzuata uygunluk ve hayvan refahı öncelikli kriterler olarak izlendi.

Yetiştiricilerle iletişim ve bilinçlendirme:

Yetkililer, kontroller kapsamında yetiştiricilerle bir araya gelerek hayvan sağlığı, bakım standartları ve modern yetiştiricilik uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bu görüşmelerin, sahadaki uygulamaların iyileştirilmesi ve üretimde sürekliliğin sağlanması açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Denetimlerin devamı:

Yöredeki hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı, mevzuata uygun ve verimli şekilde sürdürülmesi için kontrol ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE, HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE HAYVANSAL ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE, HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE HAYVANSAL ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI AMACIYLA DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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