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Zonguldak limanı sağanak sonrası çamura büründü

Zonguldak'ta şiddetli yağışla artan debi, Çaydamar ve Üzülmez'den taşınan çamur ve atıkları liman bölgesine taşıdı; kent merkezinde etkiler gün boyu sürdü.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:54

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Zonguldak limanı sağanak sonrası çamura büründü

Yağış ve derelerin durumu:

Kent merkezinde gün boyu etkili olan sağanak yağışların ardından, debisi yükselen Çaydamar ve Üzülmez derelerinden taşınan çamur ve atıklar akıntıyla birlikte denize doğru sürüklendi. Şiddetli akış, dere yataklarından kopan toprak tabakalarını ve yüzeyde biriken çöpleri taşıdı.

Liman bölgesinde gözlenen etkiler:

Derelerin denize ulaştığı liman bölgesinde suyun rengi belirgin biçimde çamur rengini aldı; su yüzeyinde sarımsı bir tabaka ve yoğun çöp birikintileri görüldü. Bu görüntü, kıyı hattında kısa süreli görsel kirliliğe yol açtı.

Oluşan çamur tabakaları ve yüzen atıklar, deniz yüzeyinde yaygınlaşıp kıyı faaliyetlerini ve deniz görünümünü olumsuz etkiledi. Özellikle liman çevresinde taşınan maddelerin toplanması ve temizlenmesi gerekliliği öne çıkıyor.

Çevresel kaygılar ve kısa değerlendirme:

Bu tür taşkın kaynaklı taşınmalar, hem estetik hem de ekosistem açısından risk oluşturabilir. Karadeniz kıyısına ulaşan çöplerin ve organik çamurun uzun vadeli etkileri, temizleme ve izleme çalışmalarının önemini artırıyor. Yetkililerin ve sahil temizliği ekiplerinin durumun seyrini takip etmesi bekleniyor.

ZONGULDAK&#039;TA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN TAŞKIN SULARININ TAŞIDIĞI ÇAMUR VE ATIKLAR LİMAN...

ZONGULDAK'TA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN TAŞKIN SULARININ TAŞIDIĞI ÇAMUR VE ATIKLAR LİMAN BÖLGESİNİ SARIYA BOYADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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