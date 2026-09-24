Dolar 48,8502 +0,04%
Euro 55,6805 +0,03%
Bist 12.992,38 -1,96%
Altın Gram 6.736,96 -0,67%
EUR/USD 1,1375 -0,11%
Brent Petrol 104,85 +1,72%
--°

Van semalarında kızıl veda

Van’da gün batımı sonrası gökyüzü kızıl ve turuncu tonlara bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu; vatandaşlar ve fotoğrafçılar bu anları kaydetti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:49

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 10:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Van semalarında kızıl veda

Van semalarında kızıl veda

Van’da gün batımının ardından gökyüzü akşam saatlerinde yoğun kızıl ve turuncu tonlara büründü. Ufuk çizgisinde beliren sıcak renkler kenti adeta bir kartpostala çevirdi ve kısa sürede semt sakinlerinin ilgisini çekti.

renk geçişlerinin oluşturduğu görüntüler:

Günün son ışıklarıyla birlikte gökyüzündeki renk geçişleri dikkat çekici kareler sundu. Özellikle alçalan güneşin etkisiyle oluşan kızıllık, bulut dokusuyla birleşince fotoğrafçılara ve amatör görüntü avcılarına ideal kompozisyonlar verdi. Birçok kişi cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bu anları kaydetti.

kentin doğal dokusuyla bütünleşme:

Manzara, Van’ın doğal güzellikleri ile uyumlu bir bütün oluşturdu; kıyı ve şehir silueti renklerin fonunda öne çıktı. Akşamın sakin atmosferi, kentin gündelik telaşından sonra izleyenlere huzurlu bir mola sundu. Yerel halk ve ziyaretçiler bu görsel şöleni izleyerek günü sonlandırdı.

VAN&#039;DA GÜN BATIMININ ARDINDAN GÖKYÜZÜ KIZILA BÜRÜNDÜ. KENT SEMALARINDA OLUŞAN KIZIL TONLAR, AKŞAM...

VAN'DA GÜN BATIMININ ARDINDAN GÖKYÜZÜ KIZILA BÜRÜNDÜ. KENT SEMALARINDA OLUŞAN KIZIL TONLAR, AKŞAM SAATLERİNDE ORTAYA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ÇIKARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ganos Dağları'nda karacaların sakin gezintisi
images

Kamera uyarısıyla Körfez'de boş arazideki atıkları geri topladılar
images

Yayla yolunda sürpriz: iki yavru ayı aracın önünde koştu
images

Mağara yürüyüşü çamurla kapandı: Gökgöl ziyaretleri geçici durdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ganos Dağları'nda karacaların sakin gezintisi

Geçici vekalet dönemi savunması: Sinan Bolak imzaladığını ama düzenlemediğini söyledi

Şahinbey'den çiftçiye kapsamlı tohum ve üretim desteği

Kazakistan'da Hazar denizinde tatbikat faciası: 9 asker hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği