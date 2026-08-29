Karatay’da yaz dönemi spora dönüştü: 3 bin 670 çocuk 12 branşta eğitim aldı

karatay yaz spor okulları 2026 dönemi kapanış töreniyle sona erdi

Karatay İlçe Belediyesi tarafından sekiz yıldır sürdürülen ve çocukların fiziksel ile sosyal gelişimini hedefleyen Karatay Yaz Spor Okullarının 2026 dönemi düzenlenen kapanış programı ile tamamlandı. Şehit Nihat Gün Spor Tesisi’nde gerçekleştirilen etkinlik, sportif gösteriler ve havai fişeklerle renkli görüntülere sahne oldu.

kapanış programı ve katılımcılar:

Programda; AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Aksöz Edirneligil ve Rümeysa Zeynep Karabulut, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Günbaş ile çok sayıda mülki idare amiri, meclis üyesi, muhtar, antrenör, kulüp yöneticisi, sporcu ve ailenin temsilcileri yer aldı. Katılımcılar, yaz boyunca eğitim gören çocukların sahne performanslarını büyük ilgiyle izledi.

Kapanış programında yer alan gösteriler arasında Taekwondo, Güreş, İllüzyon, Jonglör, Bilim aktiviteleri, Akrobatik Basketbol Show ile havai fişek sunumu bulunuyordu; etkinlikler çocuklara ve ailelerine yönelik sportif sahne şovları halinde sergilendi.

eğitim süreci ve kapsam:

Bu yıl 12 farklı spor branşında kayıt yaptıran toplam 3 bin 670 sporcu, alanında uzman eğitmenler eşliğinde 6 Temmuz - 29 Ağustos 2026 tarihleri arasında eğitim aldı. Eğitimler, sekiz hafta boyunca 14 ayrı tesiste ve 58 eğitmen ile sürdürüldü. Program kapsamında Futbol, Basketbol, Voleybol, Taekwondo, Judo, Jimnastik, Masa Tenisi, Geleneksel Okçuluk, Tenis, Yüzme, Güreş ve Kick Boks branşlarında çocuklara temel ve ileri düzey eğitimler verildi.

Yaz Spor Okulları'nın hedefi yalnızca sportif beceri kazandırmak değil; çocukların disiplin, takım ruhu, özgüven ve mücadele yeteneklerini geliştirmek olarak tanımlandı. Uygulanan eğitim programları, rekabetin doğru ve sağlıklı yollarla öğretilmesine, fair-play bilincinin aşılanmasına ve bireysel gelişimin desteklenmesine odaklandı.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Kapanışta konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların yaz boyunca attığı her adımın, kurduğu her arkadaşlığın ve öğrendiği her becerinin önemine vurgu yaptı. Kılca, "Bizim için asıl başarı, çocuklarımızın kendilerine daha fazla inanmasıdır" sözleriyle programın amacını özetledi.

Başkan Kılca, sporun sadece fiziksel gelişime katkı sağlamadığını; sabretmeyi, yeniden başlamayı, arkadaşın başarısını kutlamayı ve sorumluluk almayı öğrettiğini belirtti. Kılca, kurum olarak tesis yatırımlarına yalnızca yapı olarak bakmadıklarını, içinde çocukların hayallerinin büyüyeceği ortamlar oluşturmak istediklerini ekledi ve sürdürülebilir, nitelikli spor imkanlarını artırma kararlılıklarını paylaştı.

Kılca ayrıca ailelere ve antrenörlere teşekkür ederek, "Yaz boyunca sahalarda ter döken, emek veren, öğrenen ve birbirinden güzel hatıralar biriktiren tüm çocuklarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

diğer yetkililerin vurguları ve kapanış:

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, çocukların yaz dönemini spora ayırmasının önemine dikkat çekerek yerel yönetimlerin desteğinin değerini vurguladı. Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ise programın yaz tatilini verimli değerlendirme açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de dijitalleşme çağında sportif faaliyetlerin çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi için hayati olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından çocukların hazırladığı performanslar izlendi ve etkinlikler havai fişek gösterisi ile son buldu. Kapanış programı, hem katılımcılara hem de ailelere keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı; Karatay Belediyesi, yaz boyunca sporla buluşan çocukların yüzlerindeki gülümsemenin devamı için projelerini sürdürme taahhüdünde bulundu.

KARATAY YAZ SPOR OKULLARI'NIN 2026 DÖNEMİ, DÜZENLENEN KAPANIŞ PROGRAMIYLA SONA ERDİ.