Celil Yüksel: büyük maça odaklandık, Fenerbahçe karşısında galibiyet peşindeyiz

Celil Yüksel galibiyet hedefini açıkladı

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, Trendyol Süper Lig'de oynanacak kritik karşılaşma öncesi hedeflerinin net olduğunu söyledi. Takımın sezon başında aldığı 2 maçta 4 puanla lige iyi başladığını hatırlatan Yüksel, yarın akşam sahalarında konuk edecekleri Fenerbahçe karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.

Maç yaklaşırken taktik çalışma ve odaklanma:

Antrenman öncesi konuşan Yüksel, büyük maçlara daha fazla konsantre olduklarını ve rakibin güçlü-zayıf yönlerini ayrıntılı çalıştıklarını vurguladı. Celil, «Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynadılar. Fenerbahçe büyük kulüp, rotasyona girecek bir sürü oyuncuları var. Biz onların yorgun olmasına değil, kendi işimize bakacağız» diyerek takımın sahadaki istek ve disipline odaklandığını aktardı.

Yüksel ayrıca performansını sürekli geliştirdiğini, her maçı yeni bir başlangıç olarak gördüğünü ve önceki karşılaşmalarda eksik kalan yönlerini çalışarak takıma katkı sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Avrupa eksikliği ve takım durumu:

Bu sezon Avrupa kupalarına katılamamanın ekibin içinde bir burukluk yarattığını söyleyen Celil, geçen sezon yaşanan Avrupa atmosferini özlediklerini belirtti ve sezonu maç maç değerlendirip hedeflere ulaşmaya çalışacaklarını ekledi.

Antrenman notlarına göre Samsunspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını son taktik idmanla tamamladıktan sonra kampa girdi. Sakatlıkları bulunan Marius Mouandilmadji, Elayis Tavsan, Ali Diabate, Tanguy Coulibaly ve Jaures Assamou antrenmanda yer almadı. Buna karşın sakatlıklarını atlatan Igor Drapinski ve Afonso Sousa takımla birlikte çalıştı.

Celil Yüksel ve takım arkadaşları, sahadan istedikleri sonucu almak için son hazırlıklarını tamamlamış durumda ve yarınki karşılaşma öncesi moraller yüksek.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR’UN ORTA SAHA OYUNCUSU CELİL YÜKSEL, FENERBAHÇE’NİN İYİ VE KÖTÜ YÖNLERİNE ÇALIŞTIKLARINI VE GALİP GELMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.