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Karester Yaylası'nda taşkın: Koşon Deresi taştı, Çaykara yolları kapandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde şiddetli yağış, Karester Yaylası'ndaki Koşon Deresi'ni taşırdı; yol trafiğe kapandı, can ve mal kaybı bildirilmedi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 20:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Karester Yaylası'nda taşkın: Koşon Deresi taştı, Çaykara yolları kapandı

Karester Yaylası'nda taşkın: Koşon Deresi taştı, Çaykara yolları kapandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış ve fırtına, bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Uzungöl'ün oluşumunda etkili olan Karester Yaylası çevresindeki Koşon Deresi yağış sonucu debisini yükselterek taştı ve çevrede taşkına yol açtı.

Taşkının oluşumu ve etkileri:

Derenin debisinin yükselmesi sonrası taşkın, yol ulaşımını keserken bölge halkında kısa süreli panik yaşandı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi, ancak taşkının yol ve çevre düzeni üzerinde hasar riski oluşturduğu belirtildi.

Bölgede uyarı ve alınması gereken önlemler:

Yağışların etkisini sürdürmesi nedeniyle yetkililer ve mahalle sakinleri temkinli olmaya çağrıldı. Vatandaşların dere yataklarına ve su kenarlarına yaklaşmaması, kapalı olan yolları kullanmaması ve gerekmedikçe bölgeye gitmemesi önerildi. Ayrıca ilerleyen saatlerde su seviyesindeki değişikliklere karşı takip yapılması gerektiği vurgulandı.

Trabzon’da aşırı yağış dereyi taşırdı, yol ulaşıma kapandı

Trabzon’da aşırı yağış dereyi taşırdı, yol ulaşıma kapandı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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