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Çaykara'da sel yükseldi: Karester Yaylası ve Uzungöl yolları ulaşıma kapandı

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yoğun yağış sonrası Koşon Deresi taştı; Karester Yaylası ve Uzungöl bağlantı yolları kısa süre ulaşıma kapandı, can kaybı yok.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 20:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Çaykara'da sel yükseldi: Karester Yaylası ve Uzungöl yolları ulaşıma kapandı

olayın gelişimi:

Trabzon’un Çaykara ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Koşon Deresinin taşmasına yol açtı. Karester Yaylası çevresindeki dere yatağının dolmasıyla bölgedeki ulaşım kesintiye uğradı ve bazı yollar trafiğe kapandı. Bölgedeki vatandaşlar yaşanan taşkın nedeniyle kısa süreli panik yaşadı; yapılan ilk tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

ulaşımın kapanma nedeni ve müdahale:

Uzungöl yakınlarındaki ilk taşkında bir menfezin tıkanması, bölge bağlantı yollarının kapanmasına neden oldu. Vatandaşlar ve turistler bu nedenle yaklaşık 1 saat mahsur kaldı. Olay yerine yönlendirilen iş makineleri ve ekiplerin müdahalesiyle tıkanıklık giderildi ve yol tekrar ulaşıma açıldı.

uyarı ve yerel durum:

Bölgede yağışların etkisini sürdürdüğü belirtilirken, yetkililer ile yerel kaynaklar vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Taşkın sonrası kontrol ve temizlik çalışmalarının yapıldığı, vatandaşların taşkın riski bulunan alanlardan uzak durmaları gerektiği vurgulandı.

TRABZON’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA, ÇAYKARA İLÇESİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ....

TRABZON’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA, ÇAYKARA İLÇESİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. UZUNGÖL’ÜN OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN KARESTER YAYLASI BÖLGESİNDEKİ KOŞON DERESİ, AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE TAŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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