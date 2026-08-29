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Şiddetli fırtına feribotun Şehit Fethi Sekin Feribot İskelesi'ne yanaşmasını engelledi

Elazığ'da Baskil–Malatya hattında sefer yapan feribot, şiddetli fırtına ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle Şehit Fethi Sekin Feribot İskelesi'ne yanaşamadı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 20:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Şiddetli fırtına feribotun Şehit Fethi Sekin Feribot İskelesi'ne yanaşmasını engelledi

Fırtına iskeleyi kullanılamaz hale getirdi:

Elazığ’da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Baskil ile Malatya arasında sefer yapan feribot, Şehit Fethi Sekin Feribot İskelesine yanaşmakta güçlük yaşadı. Kuvvetli rüzgâr ve dalga hareketleri, teknenin iskeleyi güvenli şekilde bağlamasını engelledi.

Görüntüler vatandaşlardan geldi:

Feribotun iskeleye yanaşamaması anları, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde rüzgârın etkisi ve teknenin manevra yapmakta zorlandığı görülüyor; bu anlar sosyal medyada ve yerel çevrede paylaşıldı.

Olay sırasında yolcu ve araç güvenliği için feribotun beklemeye alındığı, iskeleye yanaşabilmesi için hava şartlarının düzelmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer veya ekiplerin müdahalesine dair kaynak metinde ek bir bilgi yer almadı.

Deniz trafiğinde güvenlik önlemleri:

Benzer hava koşullarında deniz ulaşımında öncelik, yolcu ve mürettebat güvenliğinin sağlanması oluyor. Bu vaka da, seferlerin hava ve deniz durumu elverişli hale gelene kadar ertelendiğini veya limanda bekletildiğini gösteriyor.

Feribotun iskeleyi güvenli şekilde terk etmesine veya yanaşmasına izin verilene kadar operasyonların durdurulduğu; gelişmelerin hava şartlarına bağlı olarak takip edileceği belirtildi.

FIRTINA FERİBOTUN İSKELEYEYE YANAŞMASINA İZİN VERMEDİ

FIRTINA FERİBOTUN İSKELEYEYE YANAŞMASINA İZİN VERMEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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