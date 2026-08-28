Malatya'da Yunus Timleriyle geniş kapsamlı huzur denetimi

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yunus Timleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla kapsamlı denetimler yürüttü.

uygulamanın kapsamı:

Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler, park, bahçe, düğün salonları ve mezarlık çevrelerinde güvenlik kontrolleri yaptı. Uygulamalarda hem şahıs hem de çevre güvenliğine yönelik incelemeler gerçekleştirildi.

sonuç ve devam eden çalışmalar:

Yapılan denetimlerde toplam 225 kişi kontrol edildi. Yetkililer, kentte huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

YUNUS TİMLERİ'NDEN HUZUR VE GÜVEN DENETİMİ