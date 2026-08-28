Fethiye'de rüzgarla büyüyen yangın huzurevi ve çevredeki evlerin boşaltılmasına yol açtı

Fethiye'de rüzgarla yayılan orman yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın şiddetiyle alevler kısa sürede yayılarak yerleşim bölgelerine yaklaştı.

Tahliye ve sağlık müdahalesi:

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Alevlerin yön değiştirmesi ve tehlikenin artması üzerine birçok ev tedbir amaçlı boşaltıldı; bunların arasında Fethiye Huzurevi de bulunuyordu. Boşaltılan huzurevinden alınan yaşlılar Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Söndürme ve kontrol çalışmaları:

Ekipler yangını kontrol altına almak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki rüzgarın etkisiyle yangın geniş alanlara yayıldı ve alevlerin sık sık yön değiştirmesi bazı evlerin etkilenmesine yol açtı.

Bölgede yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN VE RÜZGARIN ŞİDDETİYLE BÜYÜYEN YANGINDA ALEVLER EVLERE YAKLAŞIRKEN, FETHİYE HUZUREVİ VE ÇEVRESİNDEKİ BİR ÇOK EV TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI.