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Kararlı duruş: Salah yenilgi sonrası hedefe bağlı olduğunu açıkladı

Mohamed Salah, Ferencvaros karşısındaki 4-0'lık yenilgi sonrası hedeflerinden vazgeçmeyeceğini, projeye bağlı olduğunu ve 'buraya kazanmak için geldim' dedi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 20:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kararlı duruş: Salah yenilgi sonrası hedefe bağlı olduğunu açıkladı

maç sonrası mesaj:

Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros karşısında alınan 4-0lık mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Salah, yaşanan hayal kırıklığının takımın hedeflerini değiştirmeyeceğini vurguladı.

Salah'ın paylaşımı:

Salah paylaşımında, "Kariyerimde hiçbir şey kolay gelmedi. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası ve ben onları motivasyon ve kupa haline getirmeyi öğrendim" ifadelerini kullandı. Ayrıca "Başarabilir ve başaracağız" diyerek hem kendisine hem takıma güven mesajı verdi.

projeye bağlılık ve hedef vurgusu:

Tecrübeli oyuncu, Trabzonspor ile yürüttüğü projenin bir parçası olduğunu belirterek, "Trabzonspor kulübüm ve ben bu projenin beden ve ruh olarak bir parçasıyız. Geçen gece bunu değiştirmeyecek." mesajını paylaştı. Açıklama, takım içindeki sorumluluk duygusunu ve hedeflere bağlılığı öne çıkardı.

Paylaşımın sonunda Salah, "Buraya kazanmak için geldim" sözünü net bir hedef olarak yineledi ve bu ifadenin kendisi için yalnızca bir slogan olmadığını vurgulayarak takımın moralini toplamaya çalıştı.

TRABZONSPOR’UN YILDIZ FUTBOLCUSU MOHAMED SALAH

TRABZONSPOR’UN YILDIZ FUTBOLCUSU MOHAMED SALAH

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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