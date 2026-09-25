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Kars'ta 6.5 büyüklüğünde senaryo deprem: hastane ve ekipler saha provasını geçti

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Hamamlı merkezli 6.5'lik deprem tatbikatında sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri tahliye, müdahale ve koordinasyon pratiği yaptı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kars'ta 6.5 büyüklüğünde senaryo deprem: hastane ve ekipler saha provasını geçti

Kars'ta senaryo deprem sahada canlandırıldı:

Senaryo gereği Hamamlı köyü merkezli meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem simülasyonunda, can ve mal kayıplarına karşı acil müdahale süreçleri gerçekçi şekilde uygulandı. Sağlık, güvenlik ve kurtarma ekipleri kısa sürede olay noktalarına yönlendirildi; tatbikat gerçeği aratmayacak yoğunlukta gerçekleştirildi.

Tatbikatın akışı ve yaralıların sevki:

Tasarlanan senaryoya göre köyde yaralanan 2 kişi ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi önünde kurulan Sahara Hastanesi'ne getirildi. Durumları ağır değerlendirilen yaralılar, hastanedeki ilk müdahalelerin ardından ileri tedavi amacıyla başka sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Tatbikat boyunca yaralı yakınlarının yaşadığı panik ve bazı yakınlarının sinir krizi geçirmesi nedeniyle güvenlik güçleri, hastane girişinde ve içinde düzeni sağlamak için yoğun şekilde görev yürüttü. Bu anlar, afet anında yalnızca tıbbi müdahalenin değil, psikososyal destek ve güvenlik koordinasyonunun da kritik olduğunu gösterdi.

Hastanedeki uygulama ve kurtarma çalışmaları:

Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde sarsıntı anında personel çök-kapan-tutun uygulaması yaptı; tatbikat kapsamında içeride oluşan duman nedeniyle mahsur kalan bir kişi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekipler dumandan etkilenen kişiye ulaşarak güvenli şekilde binadan çıkardı ve hastanedeki diğer hastalar da koordineli tahliye ile güvenli alanlara taşındı.

Sağlık personeli, muhtemel yaralanmalara karşı acil müdahale hazırlıklarını sürdürürken, hastane içinde triaj ve ön tedavi süreçleri uygulamalı olarak test edildi.

Ekip koordinasyonu ve değerlendirme:

Tatbikat kapsamında UMKE, itfaiye ve emniyet ekipleri sahada birlikte görev aldı. Olay yerine intikal, güvenlik önlemlerinin alınması, yaralılara müdahale, hastaların tahliyesi ve sağlık kuruluşlarına sevk süreçleri uygulamalı olarak yürütüldü. Gerçeğe yakın senaryo sayesinde farklı kurumların aynı anda ve uyum içinde çalışabilme kapasitesi sınandı.

Onur Yenidünya, Sarıkamış Devlet Hastanesi Başhekimi olarak tatbikatın personelin afet ve acil durumlara hazırlık seviyesini test etmek açısından önemli olduğunu belirtti ve hastane çalışanlarının muhtemel durumlara karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Gerçeği aratmayan görüntülerle yürütülen prova, ekiplerin müdahale sürelerinin, koordinasyon kabiliyetlerinin ve hastanelerin afet anındaki işleyişinin değerlendirilmesine olanak sağladı; tatbikat, deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olmanın önemini yeniden vurguladı.

KARS’TA 6.5’LİK DEPREM SENARYOSU! TÜRKİYE’NİN DEPREM GERÇEĞİ SAHADA CANLANDIRILDI

KARS’TA 6.5’LİK DEPREM SENARYOSU! TÜRKİYE’NİN DEPREM GERÇEĞİ SAHADA CANLANDIRILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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