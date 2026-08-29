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Kartal'da kültürlerarası halk oyunları şöleni başladı

Kartal Belediyesi'nin 5. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, 28 Ağustos-1 Eylül'de 9 ülkeden 550 sanatçıyla kortej ve açılış töreniyle başladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kartal'da kültürlerarası halk oyunları şöleni başladı

Kartal'da beşinci kez düzenlenen festival coşkuyla açıldı:

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, renkli kortej yürüyüşü ve görkemli açılış töreniyle başladı. 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklere, 9 ülkeden 14 grup ve 550 sanatçı katılıyor. Festival, Kartal'ın meydanlarını beş gün boyunca bir kültür şölenine dönüştürecek.

Kortej yürüyüşü sokaklarda görsel şölen sundu:

Açılış günü saat 19.00'da başlayan kortej yürüyüşü, geleneksel kıyafetler ve yöresel ezgiler eşliğinde Kartal sokaklarını renklendirdi. Toplulukların ritimleri ve kostümlerinin oluşturduğu canlı renk armonisine Kartallılar alkışlarla eşlik etti. Yürüyüşün ardından kortej, resmi açılış töreninin gerçekleştirildiği Kartal Meydanı'na yöneldi.

açılış töreninde birlik ve kültür vurgusu:

Tören, saat 20.30'da Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, açılış konuşmasında ilçede ağırlanan konukları selamladı ve festivalin amaçlarına değindi. Yüksel şu ifadelerle konuştu:

"Sevgili Kartallılar, değerli misafirlerimiz, dünyanın farklı ülkelerinden ilçemize gelen kıymetli sanatçılarımız ve sevgili gençler; Bugün Kartal’da yalnızca bir festivalin açılışını gerçekleştirmiyoruz. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarından gelen kültürleri, gelenekleri ve renkleri aynı meydanda buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası Halk Oyunları Festivali’mize hoş geldiniz."

Başkan Yüksel, konuşmasının devamında halk oyunlarının kültürel miras ve birleştirici gücüne dikkat çekti: "Halk oyunları; geçmişten geleceğe taşınan çok kıymetli bir kültürel miras. Ancak çok daha önemli bir özelliği var: Dili farklı olan insanları bile aynı ritimde buluşturabiliyor." Konuşma, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

program akışı ve etkinlik alanları:

Festival kapsamında katılımcılar, Kartal'ın farklı meydanlarında ve açık etkinlik alanlarında geleneksel danslarını, müziklerini ve yöresel kostümlerini sergileyecek. Kısa süreli hava muhalefeti nedeniyle bazı sahne programları sonraki günlere aktarıldı; buna rağmen ekipler 1 Eylül'e kadar Kartallılarla buluşmayı sürdürecek. Organizasyon, kültürlerarası iletişimi güçlendirmeyi ve genç kuşaklara miras aktarımını hedefliyor.

Belediye yetkilileri ve katılımcılar, festivalin yalnızca gösteri niteliğinde olmadığını, aynı zamanda farklı coğrafyalardan gelen insanlar arasında dostluk ve anlayış köprüleri kurma amacı taşıdığını vurguladı. İzleyiciler, beş gün boyunca sürecek etkinlik programına davet edildi ve festival atmosferine katılım çağrısı yapıldı.

ULUSLARARASI HALK OYUNLARI FESTİVALİ, RENKLİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ VE GÖRKEMLİ AÇILIŞ TÖRENİYLE...

ULUSLARARASI HALK OYUNLARI FESTİVALİ, RENKLİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ VE GÖRKEMLİ AÇILIŞ TÖRENİYLE BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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