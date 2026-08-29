Kuzey yönlü rüzgar yangını Seydikemer'den Kaş sınırına taşıdı

Olayın gelişimi

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarında, saat 10.40 sıralarında bir ziraat alanında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

rüzgarın etkisi ve yangının yayılması

Bölgede etkili olan kuzey yönlü şiddetli rüzgar alevlerin kısa sürede büyümesine neden oldu. Yangın, açık alandan ormanlık alana sıçrayarak Saklıkent Kanyonu yakınlarında ilerledi; alevler kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında kalan ormanlık alanlara geçti.

müdahale çalışmaları ve güçlükler

Yangına müdahale etmek amacıyla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve alevlerin daha geniş ormanlık alanlara yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle müdahale güçlükle yürütülüyor.

Yetkililer ve yangın söndürme ekipleri, alevlerin seyrini kontrol altına almak için koordineli çalışmalarını devam ettiriyor; bölgedeki durumun izlenmeye devam ettiği bildirildi.

SEYDİKEMER İLÇESİNDE ZİRAAT ALANINDA BAŞLAYAN YANGIN, ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE ORMANLIK ALANA SIÇRAYARAK ANTALYA’NIN KAŞ İLÇESİ SINIRLARINA İLERLEDİ.