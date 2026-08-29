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Emeklilere dijital okuryazarlık ve psikolojik destek bir arada

Bodrum Belediyesi düzenlediği ücretsiz atölyelerde emeklilere dijital beceriler, çevrimiçi güvenlik ve psikolojik destek sundu.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Emeklilere dijital okuryazarlık ve psikolojik destek bir arada

Bodrum'da emeklilere yönelik iki yönlü destek

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, emekli vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla Pinaraltı Emekli Kafe'de ücretsiz atölyeler düzenledi. Etkinlikler 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de başlayıp yaklaşık iki saat sürdü ve katılımcıların dijital çağa uyumları ile psikolojik iyi oluşlarının desteklenmesi hedeflendi.

Dijital okuryazarlık atölyesi

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli sosyolog Aybüke Öztosun tarafından yürütülen Dijital Dünyaya Merhaba atölyesinde temel seviye dijital okuryazarlık eğitimi verildi. Eğitimde akıllı telefon kullanımı, mobil uygulama indirme, dijital platformlardan hastane randevusu alma, güvenli çevrimiçi alışveriş yöntemleri ve para transferi gibi gündelik hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler aktarıldı. Katılımcılara, dijital araçları güvenli ve verimli kullanmaya yönelik adımlar gösterildi.

Yaşam hikayeleri ve psikolojik iyi oluş

Seray İlter eşliğinde gerçekleştirilen Yaşamın İzleri atölyesinde ise psikolojik iyi oluş ve deneyim paylaşımı ön plana çıktı. Katılımcılar yılların biriktirdiği hatıraları samimi bir sohbet ortamında paylaştı; geçmişle kurulan bağların güçlendirilmesi ve sosyal ilişkinin desteklenmesi amaçlandı. Etkinlik, katılımcılara hem duygusal açıdan rahatlatıcı hem de sosyal açıdan canlandırıcı bir deneyim sundu.

Pinaraltı Emekli Kafe'nin bir sosyal buluşma noktası olma hedefine katkı sağlayan programlar ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Avukat Gözde Çakıroğlu, vatandaşların yaşam kalitesini artıran bu tür eğitim ve atölye çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

BELEDİYEDEN EMEKLİLERE YÖNELİK ATÖLYELER

BELEDİYEDEN EMEKLİLERE YÖNELİK ATÖLYELER

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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