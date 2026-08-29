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Sultanhisar ile Laç arasında kalıcı bir gönül köprüsü kuruldu

Sultanhisar Belediyesi ile KKTC Laç Belediyesi kardeş şehir protokolü imzaladı; kültür ve belediyecilikte kalıcı iş birliği amaçlanıyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sultanhisar ile Laç arasında kalıcı bir gönül köprüsü kuruldu

Kardeş şehir protokolü resmen imzalandı

Aydın'ın Sultanhisar Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Laç Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokol, iki belediye arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmeyi ve karşılıklı tecrübe paylaşımıyla hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Hedeflenen iş birliği alanları:

Protokolle, taraflar kültür ve geleneklerin korunması, sosyal etkinliklerin ortak düzenlenmesi ile belediyecilik uygulamalarının paylaşılması konularında iş birliğini geliştirmeyi planlıyor. Ortak projeler kapsamında belediye hizmet anlayışının ve teknik tecrübelerin karşılıklı aktarımı öne çıkacak.

İş birliği, eğitim ve etkinlik değişimleri, ortak kültürel organizasyonlar ile altyapı ve hizmet yönetimi alanlarında uygulamalı bilgi transferine imkan tanıyacak şekilde tasarlandı. Bu sayede her iki şehir de yerel yönetim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Başkanların değerlendirmesi:

Protokol, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ile Laç Belediye Başkanı Fırat Ataser tarafından imzalandı. Yıldırımkaya, imzanın ardından iki şehir arasında kalıcı bir gönül köprüsü oluşturma hedefini vurguladı.

Yıldırımkaya, protokolle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Bu kıymetli protokolle, kültürümüzü, geleneklerimizi, belediyecilik tecrübelerimizi ve hizmet anlayışımızı karşılıklı olarak paylaşacak, iki şehir arasında dostluk ve iş birliğini daha da güçlendireceğiz. Ortak değerlerimizden aldığımız güçle, şehirlerimiz arasında kalıcı bir gönül köprüsü kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kardeşliğimiz daim, dostluğumuz güçlü, iş birliğimiz bereketli olsun."

Taraflar, daha önce Fırat Ataser'in Sultanhisar'da düzenlenen 54. Çilek Festivali kapsamında yaptığı ziyaret ve görüşmelerin de iki belediye arasındaki ilişkilerin zeminini oluşturduğunu belirtti. Bu temasların, imzalanan protokolün pratiğe dönük adımlarını hızlandırması bekleniyor.

İmzalanan protokolün ardından, kültürel ve sosyal etkinlikler ile belediyecilik alanında karşılıklı ziyaretler, eğitim programları ve ortak proje çalışmaları planlanarak uygulamaya geçirilecek. Her iki belediye de ilişkilerin uzun soluklu ve sürdürülebilir olmasına vurgu yaptı.

AYDIN’IN SULTANHİSAR BELEDİYESİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN LAÇ BELEDİYESİ ARASINDA...

AYDIN’IN SULTANHİSAR BELEDİYESİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN LAÇ BELEDİYESİ ARASINDA KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ İMZALANIRKEN, PROTOKOLLE İKİ ŞEHİR ARASINDA KÜLTÜR, GELENEK, BELEDİYECİLİK VE HİZMET ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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