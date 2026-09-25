Dolar 48,9600 +0,02%
Euro 55,8491 +0,32%
Bist 12.907,08 +0,15%
Altın Gram 6.774,61 +0,13%
EUR/USD 1,1403 +0,19%
Brent Petrol 99,24 -0,98%
--°

Kartal’da yeni bağlantı yolu ile bin 466 metrekarelik sosyal yaşam alanı hayat buluyor

Kartal Belediyesi, Yakacık Çarşı'da Süha Sokak–Kartal Caddesi bağlantısını kurup bin 466 metrekarelik sosyal alanla kente yeni yeşil alan kazandırıyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kartal’da yeni bağlantı yolu ile bin 466 metrekarelik sosyal yaşam alanı hayat buluyor

kartal’da yeşil dönüşüm sürüyor:

Kartal Belediyesi, ilçe genelinde yaşam kalitesini artırma hedefi doğrultusunda Yakacık Çarşı Mahallesi Süha Sokak’ta kapsamlı bir düzenleme yürütüyor. Proje, Süha Sokak ile Kartal Caddesi arasında doğrudan bir bağlantı sağlarken aynı zamanda mahalleye bin 466 metrekarelik nitelikli bir sosyal yaşam alanı kazandırmayı amaçlıyor.

ulaşıma yeni alternatif:

Yapılan yol düzenlemesiyle mahalle içi trafik akışının rahatlatılması, araç ve yaya ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Oluşturulacak bağlantı, özellikle yoğun saatlerde süregelen sıkışıklığın azalmasına katkı sağlayacak şekilde planlandı. Belediye ekipleri, güzergahın kesintisiz ve güvenli kullanılabilmesi için altyapı ve yol çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor.

yeşil alan ve spor donatıları bir arada:

Proje alanı, her yaştan kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde tasarlandı. Bin 466 metrekarelik alanın 310 metrekarelik bölümü peyzaj düzenlemeleriyle yeşil mekân olarak düzenlenecek. Çocuklar için 125,40 metrekarelik güvenli bir oyun parkı planlanırken, spor yapmak isteyenler için 92,44 metrekarelik açık hava fitness alanı ayrıldı. Ayrıca 125 metre uzunluğunda bir koşu yolu ile alan, dayanıklı ve erişilebilir bir aktif yaşam alanı sunacak şekilde organize ediliyor.

belediye hedefleri ve süreç:

Gökhan Yüksel liderliğindeki Kartal Belediyesi, yıl boyunca ilçede yaklaşık 9 bin 500 metrekarelik park yenilemesi yapmayı ve kente yaklaşık 8 bin 500 metrekare yeni yeşil alan kazandırmayı hedefliyor. Yakacık Çarşı projesi, bu kapsamlı hedeflerin somut bir parçası olarak tanımlanıyor; hem ulaşım ağını güçlendiriyor hem de mahalleye sosyal ve rekreasyonel donatı sağlıyor.

Belediye yetkilileri, saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından alandaki yeşil düzenleme, çocuk oyun grubu, fitness donatıları ve koşu yolunun vatandaşların kullanımına açılacağını belirtiyor. Projenin mahalle yaşamına sağlayacağı katkı, komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi ve günlük yaşamın konforunun artması açısından önem taşıyor.

Çalışmalar, Kartal’ın farklı mahallelerinde sürdürülen park yenileme ve yeni yeşil alan yatırımlarının parçası olarak kent genelinde yeşil dokunun korunması ve genişletilmesine katkı sağlayacak şekilde planlanmaya devam ediyor.

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL’İN ULAŞILABİLİR VE YEŞİL ODAKLI KENT VİZYONU DOĞRULTUSUNDA...

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL’İN ULAŞILABİLİR VE YEŞİL ODAKLI KENT VİZYONU DOĞRULTUSUNDA İLÇE GENELİNDE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTECEK ÇALIŞMALARIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLARAK, YAKACIK ÇARŞI MAHALLESİ SÜHA SOKAK’TAKİ ÇALIŞMALARLA KARTAL CADDESİ’NE DOĞRUDAN GEÇİŞ SAĞLAYAN YENİ BAĞLANTI YOLU İLE 1466 METREKARELİK SOSYAL YAŞAM ALANI BÖLGEYE KAZANDIRILIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

OMÜ'den suya duyarlı kampüs için mavi adım
images

Kampüste yaban hayatına 200 sülün kazandırıldı
images

Kurtuluş kavşağında iki aşamalı trafik düzenlemesi başlıyor
images

Erzurum'da sokakta beslemeye kısıtlama: izinsiz besleme yasaklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabağlar yaylasında ata tohumları ve yayla kavununda hasat dönemi başladı

Hayrabolu'da trafikte güvenlik seferberliği: motosikletlere kapsamlı kontrol

Mersin'de entegre müdahale: değişim noktası pilot mahallelerde

Sivas'ta karayolunda arkadan çarpışma: altı kişi yaralandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı