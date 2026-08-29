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Kaş’ta rüzgârın etkisi azaldı, yangın büyük ölçüde kontrol altında

Muğla Seydikemer'de başlayan ve rüzgârla Kaş Palamut ile Patara'ya yayılan yangın, hava ve kara müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı, ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 23:44

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 23:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaş’ta rüzgârın etkisi azaldı, yangın büyük ölçüde kontrol altında

Kaş'ta yangın büyük ölçüde kontrol altında

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Muğla Seydikemer'den başlayıp rüzgârın etkisiyle Palamut ve Patara mahallelerine yayılan orman yangını, yoğun müdahale sayesinde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede görev yapan ekipler söndürme çalışmalarına karadan ve havadan aralıksız devam ediyor.

Müdahale ve kullanılan kaynaklar:

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 80 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale ediyor. Ayrıca AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile çeşitli STK'lara ait arama kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar da sahada görev alıyor.

Hasar tespiti ve sonraki adımlar:

Rüzgârın etkisini büyük ölçüde kaybettiği alanlarda, Palamut Mahallesi'nde yanan ev, ahır, sera ve bahçelerde yetkili kurumlar tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya paylaşımında muhataplara bilgi vererek yangının seyrine ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Muğla Seydikemer’de orman dışı alanda başlayarak Antalya Kaş’a sıçrayan yangın, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."

Yetkililer, bölgedeki gözetim ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü, kontrolün kalıcı hale gelmesi için ekiplerin sahada aktif olarak çalışmaya devam ettiğini söylüyor. Vatandaşlara da uyarılar yapılarak, tehlike geçene kadar hassasiyetin korunması istendi.

KAŞ İLÇESİ PALAMUT VE PATARA MAHALLELERİNDE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE YAKLAŞIK 10...

KAŞ İLÇESİ PALAMUT VE PATARA MAHALLELERİNDE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE YAKLAŞIK 10 KİLOMETREKARELİK BİR ALANI ETKİSİ ALTINA ALAN YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI. EKİPLERİN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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