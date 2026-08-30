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Belen'de konteynerler yangında kullanılamaz hale geldi

Belen Atik Mahallesi'nde çıkan konteyner yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok, konteynerler kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 00:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Belen'de konteynerler yangında kullanılamaz hale geldi

Belen'de konteyner yangını

Hatay'ın Belen ilçesi Atik Mahallesi'nde bölgedeki konteynerlerde meydana gelen yangın alarmı üzerine itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Alevlerin kısa sürede yayıldığı bildirildi.

yangına müdahale:

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yapılan müdahale sonucu can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

bilanço ve güvenlik önlemleri:

Yangın nedeniyle konteynerler yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası bölgeye ilişkin gerekli emniyet tedbirleri alınarak güvenlik sağlandı.

BELEN’DE BİR KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADAN...

BELEN’DE BİR KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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