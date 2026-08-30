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Arı kovanlarıyla sahada: Antakya'da bal sağımı sürüyor

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Antakya'da bal sağım sezonunda üreticiyi ziyaret ederek arı sağlığı, verimlilik ve talepleri ele aldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 00:44

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Arı kovanlarıyla sahada: Antakya'da bal sağımı sürüyor

Arı kovanlarıyla saha çalışması

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Antakya ilçesinde arıcılık faaliyeti yürüten bir üreticinin işletmesini bal sağım sezonu sırasında ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette ele alınan başlıca konular:

Ziyarette üreticiden arı kolonilerinin durumu, yürütülen üretim faaliyetleri ve sezonun genel seyri hakkında bilgi alındı. Türkmen, arı sağlığının korunması, verimliliğin artırılması ve kaliteli bal üretiminin önemine dikkat çekti.

Üreticinin saha gözlemleri, uyguladığı yöntemler ve karşılaştığı sorunlar dinlenerek, talepleri ve önerileri not edildi.

İl müdürlüğünün destek çalışmaları:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arıcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Ziyaret, saha ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesine ve üretici taleplerinin doğrudan aktarılmasına olanak sağladı.

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ABDURRAHMAN TÜRKMEN, ANTAKYA’DA ARICILIK YAPAN ÜRETİCİYİ İŞLETMESİNDE...

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ABDURRAHMAN TÜRKMEN, ANTAKYA’DA ARICILIK YAPAN ÜRETİCİYİ İŞLETMESİNDE ZİYARET EDEREK ARI KOLONİLERİNİN DURUMUNU YERİNDE İNCELEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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