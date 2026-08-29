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Kavaklıdere'de ceviz üretimine odaklanan kapsamlı yetiştiricilik eğitimi

Kavaklıdere'de düzenlenen eğitimde 70 ceviz üreticisine budama, toprak analizi, sulama, zararlı mücadelesi ve hasat sonrası uygulamalar aktarıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Kavaklıdere'de ceviz üretimine odaklanan kapsamlı yetiştiricilik eğitimi

eğitimin amacı ve katılımcılar:

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kavaklıdere ilçesinde düzenlenen programda 70 ceviz üreticisi bir araya geldi. Eğitim, bölgedeki ceviz üretiminde verim ve kaliteyi artırmayı; üreticilerin doğru tarımsal uygulamalar konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefledi.

eğitimde ele alınan konular:

Uzmanlar tarafından yürütülen oturumlarda budama ve bakım, toprak ve sulama, bitki sağlığı, hastalık ve zararlılarla mücadele ile hasat ve hasat sonrası işlemler detaylı şekilde işlendi. Katılımcılara ağaç sağlığını korumaya yönelik doğru budama teknikleri, toprak analizinin önemi ve dengeli gübreleme prensipleri aktarıldı. Ayrıca etkin sulama yöntemleri üzerinde durularak su yönetiminin verim üzerindeki etkileri tartışıldı.

uygulamalar ve sürdürülebilir üretim:

Eğitimde, bitki hastalıkları ve zararlılarla mücadelede uygulanabilecek yöntemler ile hasat öncesi ve hasat sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar pratik önerilerle paylaşıldı. Program katılımcıların günlük üretim pratiklerine doğrudan uygulanabilecek bilgiler sunacak biçimde tasarlandı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sürdürülebilir ve kaliteli tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla benzer eğitim çalışmalarının devam edeceğini bildirdi ve üreticilerin bilgi ve deneyimlerini artırmaya yönelik desteklerin süreceğini vurguladı.

KAVAKLIDERE’DE CEVİZ ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENDİ

KAVAKLIDERE’DE CEVİZ ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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