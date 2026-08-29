Yarım asırı kapsayan Tarsus Yeni Ses koleksiyonu dijitalleşiyor

Mersin Bellek Ofisi yerel basını dijitale taşıyor

Mersin Bellek Ofisi, kentin yakın tarihini yansıtan kaynakları koruma çalışmaları kapsamında Tarsus Yeni Ses Gazetesinin 1969-2011 yılları arasında yayımlanan tüm nüshalarını dijital ortama aktarıyor. Yaklaşık yarım asırlık dönemi kapsayan arşiv, haberler, ilanlar, duyurular ve fotoğraflarla Tarsus ile Mersin’in sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına ilişkin zengin bir içerik sunuyor.

arşivin kapsamı ve teknik süreçleri:

Zamanla yıpranma ve kaybolma riski bulunan gazete nüshaları, yüksek çözünürlükte taranıyor, teknik kontrollerden geçiriliyor ve arşiv standartlarına uygun formatlarda saklanıyor. Ofis sadece gazete ve dergileri değil; fotoğraf, harita, efemera ve eski evrakları da dijitalleştirerek kapsamlı bir yerel bellek oluşturuyor. Bu çalışmalar, geçmişe dair birincil kaynakların korunmasını ve erişilebilirliğini sağlamak üzere planlanıyor.

Oluşacak dijital arşiv, tamamlandığında akademisyenler, araştırmacılar ve kent tarihi meraklıları başta olmak üzere tüm kullanıcıların erişimine açılacak şekilde düzenleniyor; araştırma ve yayınlara kaynak teşkil etmesi hedefleniyor.

sözlü tarih ve yayın hedefleri:

Ofis, arşiv çalışmalarını sözlü tarih çalışmalarıyla destekliyor. Mersin’in gelişimine tanıklık eden kişilerin anlatımları, profesyonel ekipmanlarla kayıt altına alınıyor ve deşifre ediliyor. Bu içeriklerin daha sonra kitap ve belgesel serileri halinde yayımlanması planlanıyor.

Başar Akça, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü olarak projenin MEDEKA ve TBB ile iş birliği içinde yürütüldüğünü vurguladı ve çalışmaların amaçlarını şöyle özetledi: "Bu anlamda özellikle Mersin’in yakın dönemine tanıklık edecek her türlü hatıraları; gerek birinci ağızdan, gerek anlatılardan, gerekse de kaynaklardan tarayarak kendi arşivlerimize kaydediyoruz. Sonrasında da kentimizde yaşayan ve ulusalda Mersin’le alakalı araştırma yapmak isteyen herkesin kullanımına sunmak üzere, güzel bir dijital ortama alıyoruz"

Akça, sözlü tarih çalışmalarının kapsamına ilişkin olarak şunları ekledi: "Sözlü tarih çalışmalarından elde ettiğimiz verileri deşifre yöntemleriyle kayıt altına alıyoruz. Mersin ve tüm ilçelerimizi kapsayacak şekilde, kent tarihi ve belleğine uygun konularda, uzman tarihçiler ve o dönemin gerçek tanıklarıyla söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Bu söyleşilerin tam kayıtlarını alarak dijitalleştiriyoruz"

Ayrıca Akça, Kent Belleği Ofisi’nin yalnızca arşivlemekle kalmayıp, kent tarihine katkı verecek sempozyum, çalıştay, panel ve atölye çalışmalarını da Mersin Büyükşehir Belediyesi çatısı altında sürdürdüklerini belirtti. Proje, hem mevcut dokümanların korunmasını hem de kent belleğini canlı tutacak etkinliklerle desteklenmeyi hedefliyor.

MERSİN’DE 1969-2011 YILLARI ARASINDA YAYIMLANAN TARSUS YENİ SES GAZETESİ’NİN NÜSHALARI DİJİTAL ORTAMA AKTARILIYOR. ÇALIŞMAYLA KENTİN SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GEÇMİŞİNİN GELECEK KUŞAKLARA TAŞINMASI AMAÇLANIYOR.