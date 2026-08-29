Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Kayseri gecesi şimşek gösterisiyle aydınlandı

Kayseri'de akşamdan itibaren çakan şimşekler Erciyes etekleri ve kentin görüntüsünü değiştirdi; dron çekimleri ve ardından gelen sağanak dikkat çekti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:52

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 11:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kayseri gecesi şimşek gösterisiyle aydınlandı

Kayseri gecesi şimşek gösterisiyle aydınlandı

Dün akşam saatlerinden itibaren Kayseri semalarında art arda çakan şimşekler, kentin farklı noktalarından gözlemlendi ve geceyi aydınlattı.

dron görüntüleri:

Erciyes'in eteklerinde meydana gelen yıldırım düşmeleri, dron ile kaydedilen karelerle görsel açıdan öne çıktı; bu çekimler gökyüzü ile yeryüzü arasındaki kontrastı belirginleştirdi.

kentte etkiler:

Şimşeklerin ardından kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış, kısa süre de olsa günün atmosferini değiştirdi ve akşam görüntülerine dinamik bir hava kattı.

Ortaya çıkan kareler, özellikle Erciyes eteklerinden alınan perspektiflerle gece manzarasına farklı bir estetik boyut ekledi ve bölgede etkili olan hava olayının görsel zenginliğini ortaya koydu.

KAYSERİ&#039;DE ETKİLİ OLAN ŞİMŞEKLER GÜZEL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI.

KAYSERİ'DE ETKİLİ OLAN ŞİMŞEKLER GÜZEL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler...
images

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü
images

Gecenin anlık ışıkları: Arıcak'ta şimşek gösterisi
images

Sakaltutan'da heyelan sonrası yol temizlenip çift yönlü ulaşıma açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor