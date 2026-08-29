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Kavşakta çarpışma: İslahiye'de iki otomobilde maddi hasar

İslahiye Biberli Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı; araçlardaki 6 kişi yara almadan kurtarıldı, ekipler sevk edildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta çarpışma: İslahiye'de iki otomobilde maddi hasar

İslahiye Biberli Kavşağı'nda çarpışma

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Biberli Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Olayda yaralanma bildirilmeyen kazada her iki araçta maddi hasar oluştu.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen iddialara göre, O.Ç. (67) yönetimindeki 27 SU 959 plakalı araç kavşakta dönüş yapmaya çalıştığı sırada, Hassa istikametinden Nurdağı yönüne seyir halindeki N.Ç. (32) idaresindeki 31 AHM 73 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da göçük ve boya hasarı oluştu.

Ekiplerin müdahalesi ve soruşturma:

Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde, araçlardaki toplam 6 kişinin yara almadan kazayı atlattığı tespit edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı ve bölgedeki trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Gaziantep&#039;te 2 otomobil kavşakta çarpıştı

Gaziantep'te 2 otomobil kavşakta çarpıştı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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