Kayaboğaz'da çaldıkları 300 kilogram fıstıkla fabrikada suçüstü yakalandılar

Olay ve soruşturma:

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Eylül tarihinde Siirt merkez ilçeye bağlı Kayaboğaz köyü'nde yaşandı. Bir fıstık bahçesinden yaklaşık 300 kilogram fıstığın çalınması üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Görüntü incelemesi ve deliller:

Ekiplerin yaptığı detaylı aramada, olay yerinde bırakılan bir çuval üzerindeki yazılar önemli ipuçları sağladı. Bölgedeki güvenlik kameralarına ait yaklaşık 6 saatlik görüntü titizlikle incelendi ve hırsızlıkta kullanılan araç ile şüphelilerin kimliklerine ulaşılabildi.

Jandarma, çalınan fıstıkların civarda bulunan bir fıstık fabrikasına götürüldüğünü belirleyip tesisi fiziki olarak takibe aldı. Bu takip sonucunda, çalınan ürünleri teslim almaya geldikleri sırada şüpheliler Y.E., K.A. ve A.T., jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay yerinden ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram fıstık sahibine teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan işlemler ve ifadelerinin ardından şüpheliler serbest bırakıldı.

İnceleme sürecinin önemi:

Soruşturmada çuval üzerindeki yazı ve kapsamlı kamera incelemesinin birleşmesi, kısa sürede sonuca ulaşılmasını sağladı. Jandarma ekiplerinin koordineli çalışması ve fiziki takibin zamanında uygulanması, çalınan malın sahibine iadesiyle sonuçlandı.

SİİRT'TE 300 KİLO FISTIK ÇALAN HIRSIZLAR FABRİKADA SUÇÜSTÜ YAKALANDI