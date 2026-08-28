Kayseri ihracatta yükselişte; sanayi destek bekliyor

Kayseri ihracatı yükseldi, ancak dışa bağımlılık endişesi devam ediyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 Temmuz geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi. Yalçın, Kayseri'nin Temmuz ayında ihracatının önceki aya göre %8,76 artarak 368 milyon 22 bin dolar seviyesine çıktığını, 2026 yılının ilk 7 ayında ise ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %5 artışla 2 milyar 296 milyon 758 bin dolar olduğunu kaydetti.

temel veriler:

Kayseri'nin Temmuz ithalatı 166 milyon 47 bin dolar olarak gerçekleşirken, ilin ilk 7 aylık ithalatı 1 milyar 90 milyon dolar seviyesine ulaştı. Başkan Yalçın, ülke genelinde TÜİK ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle açıklanan verilere göre Türkiye ihracatının Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla %2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolar, ithalatın ise %5,1 artarak 32 milyar 966 milyon dolar olduğunu hatırlattı.

ihracat artışı ve dış ticaret dengesi:

Yalçın, Kayseri özelinde imalat sanayinin ihracattaki payının %93 olduğunu, ancak ara malı ithalatının %71-73 bandında seyrettiğini vurguladı. Bu yapının sonucu olarak ilin ve ülkenin ihracatının ithalatı karşılama oranı %70-80 aralığında gerçekleşiyor; dolayısıyla ihracat artışı dış ticaret açığını otomatik olarak kapatmıyor. Başkan, ihracat artışını olumlu bulmakla birlikte, ithalattaki hızlı yükselişin dış ticaret açığını büyütebileceği uyarısını yaptı.

sanayicilerin öncelikleri:

Kayseri OSB Başkanı, sanayicilerin üretim kapasitesini artırabilmesi için bir dizi önlem önerdi. Öncelikler arasında enerji maliyetlerinin öngörülebilir ve rekabetçi seviyelere çekilmesi, lojistik ve gümrük süreçlerinin hızlandırılması ile Eximbank kredilerinin genişletilmesi ve uygun finansman imkânlarının sağlanması yer alıyor. Ayrıca Avrupa Birliği’nin karbon düzenlemelerine uyum için yeşil dönüşüm desteklerinin artırılması, yatırım teşvikleri ve OSB’ler kanalıyla kapsamlı destek sağlanması gerektiği belirtildi.

Yalçın, yerli üretimi güçlendirmenin önemine dikkat çekerek, ara malı ithalatına bağımlılığın azaltılması için yeşil üretim, dijitalleşme programları ve sanayicilere yönelik danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Bu adımların hayata geçirilmesinin, üretim maliyetlerini düşürerek dış ticarette daha kalıcı bir denge kurulmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Değerlendirmesini ihracata katkı sağlayan tüm firma ve sanayicilere teşekkür ederek tamamlayan Yalçın, Kayseri'nin yakaladığı ihracat ivmesinin korunması için kamu ve özel sektör arasında eşgüdümlü destek mekanizmalarının önemini vurguladı.

KAYSERİ OSB BAŞKANI MEHMET YALÇIN, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU’NUN (TÜİK) AÇIKLADIĞI, 2026 YILI TEMMUZ AYI DIŞ TİCARET RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ.