kayseri pınarbaşı'nda kaydedilen sarsıntılar sarız değil, kısa bir faydan kaynaklanıyor

Kayseri’de 100 gün içinde yoğun sarsıntı kaydedildi

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde son 100 günlük dönemde yaklaşık 300 deprem yaşandığı bildirildi. Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, sarsıntıların yerel halkın ve sosyal medyanın iddia ettiği gibi Sarız Fayı üzerinde meydana gelmediğini, olayların Aşağı Borandere ile Yukarı Borandere arasındaki, henüz isimlendirilmemiş bir fay hattından kaynaklandığını söyledi.

fayın yerleşimi ve uzunluğuna ilişkin değerlendirme:

Evseni, depremlerin Pınarbaşı ilçesinin Yassıpınar köyü ile Büyük Borandere ve Küçük Borandere arasında oluştuğunu belirtti. Türkiye Diri Fay Haritası incelendiğinde bu bölge üzerinde belirgin bir fay hattı gözükmediğini ancak bunun yerde fay olmadığı anlamına gelmediğini vurguladı: "Deprem olduğuna göre burada üstü örtülü de olsa bir fayın olabileceğini düşünüyoruz."

Yaptıkları hesaplara göre, sarsıntılara yol açan fayın kuzeybatı–güneydoğu doğrultusunda ve yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor. Evsen, bu uzunluktaki bir fayın oluşturabileceği depremin büyüklüğünü sınırlı gördüklerini ve hesaplarına göre söz konusu fayın yaklaşık 5–5,5 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğini söyledi.

bölgede diğer faylarla ilişkisi ve risk değerlendirmesi:

Evseni, sosyal medyada ve bazı haberlerde dolaşan "Sarız Fayı üzerinde" iddialarına karşılık yaptıkları incelemelerde depremlerin Sarız Fayı üzerinde değil, Deliler Fayı’na bitişik alanda meydana geldiğini belirtti. Verilen mesafeler şöyle: bahsi geçen fay, Malakköy Fayı'na 22 kilometre, Sarız Fayı'na 45 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Fayın konumuna göre Pınarbaşı'na yaklaşık 50 kilometre, Altınyayla'ya 20 kilometre, Gemerek'e 40 kilometre ve Şarkışla'ya 20 kilometre mesafede bulunduğu ifade edildi. Evsen, fayın geçmişte deprem üretip üretmediğinin bilinmediğini; bugün için mevcut kayıtlar ve gözlemler üzerinden fayın uzunluğunu ve konumunu kestirebildiklerini söyledi.

uzman görüşü ve yapılması gereken çalışmalar:

Evseni, adı olmayan bu kısa fayın Deliler Fayı’nı veya Sarız Fayı’nı harekete geçirecek kapasitede olmadığını vurguladı: "5 kilometre uzunluğundaki bir fayın Deliler Fayı’nı harekete geçirmesi söz konusu değildir. Sarız Fayı da 45 kilometre mesafede olduğundan orayla bağlantısı yok."

Uzmanın dikkat çektiği diğer nokta, bölgedeki fayın detaylı jeolojik incelemeye ihtiyaç duyması oldu. Evsen, bunun için Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) başta olmak üzere yetkili kurumların fay üzerinde çalışarak özelliklerini ortaya koymasının gerektiğini ifade etti.

Risk algısına yönelik değerlendirmesinde Evsen, mevcut veriler ışığında daha büyük bir depreme dair beklentilerinin olmadığını belirterek sakin olunmasını istedi ve sözlerini şöyle noktaladı: "Korkmaya, endişe etmeye gerek yok. Bu fay, daha büyük depremler oluşturabilecek potansiyele sahip bir fay değil."

JEOLOJİ MÜHENDİSİ ADNAN EVSENİ AÇIKLAMA YAPTI