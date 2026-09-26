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Kayserili üç genç güreşçi Koprivnica'da ay yıldız için mindere çıkıyor

27-30 Eylül'de Koprivnica'da yapılacak U-15 Balkan Şampiyonası'nda Kayseri SEM'den Yusuf Taha Alkan (44), Yasin Taşgın (57) ve Yusuf Sarıyar (62) mindere çıkacak.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:51

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserili üç genç güreşçi Koprivnica'da ay yıldız için mindere çıkıyor

Kayserili üç genç güreşçi Koprivnica'da ay yıldız için mindere çıkıyor

27-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenecek U-15 Balkan Şampiyonası'nda Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) üç sporcu ile ülkemizi temsil edecek.

Müsabaka takvimi ve yer:

Turnuva 27-30 Eylül 2026 tarihlerinde Koprivnica'da gerçekleştirilecek ve farklı kilolarda mücadeleler yapılacak.

Kayseri'nin temsilcileri:

Türkiye'yi Kayseri SEM'den 44 kiloda Yusuf Taha Alkan, 57 kiloda Yasin Taşgın ve 62 kiloda Yusuf Sarıyar temsil edecek.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Mücadele edecek sporcularımızın, ülkemizi ve Kayseri’mizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor; müsabakalarda başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENECEK U-15 BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA KAYSERİ SPORCU EĞİTİM MERKEZİ’NİN 3...

HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENECEK U-15 BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA KAYSERİ SPORCU EĞİTİM MERKEZİ’NİN 3 BAŞARILI GÜREŞÇİSİ, AY YILDIZLI FORMA İLE MİNDERE ÇIKACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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