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Kayserispor Iğdır maçına dar alan ve taktik ağırlıklı çalışmayla hazırlanıyor

Kayserispor, Teknik Direktör Atila Gerin yönetiminde ısınma, pas, dar alan oyunları ve taktik organizasyonlarla Iğdır FK maçına hazırlanıyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 19:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor Iğdır maçına dar alan ve taktik ağırlıklı çalışmayla hazırlanıyor

Kayserispor Iğdır maçına dar alan ve taktik ağırlıklı çalışmayla hazırlanıyor

Kayserispor, Teknik Direktör Atila Gerin ve yardımcılarının yönetiminde Iğdır FK karşılaşması öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Oyuncular antrenmana ısınma hareketleriyle başlayıp sırasıyla pas çalışmaları, dar alan oyunları ve taktik organizasyonlarla devam etti.

antrenmanın odak noktaları:

İdman programında pas çalışmaları ve dar alan oyunları öne çıktı; bu çalışmalar takımın top dolaşımı, baskı altındaki çözüm üretme ve savunma-hücum geçişlerindeki uyumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik heyetin taktik organizasyonlara verdiği önem, maç planına hazırlık açısından belirleyici oldu.

maç bilgileri:

Trendyol 1. Lig 3. Hafta maçı Cumartesi günü saat 19.00'da Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanacak. Kayserispor, Iğdır FK karşısında saha içi düzen ve takım disiplinini sahaya yansıtmayı amaçlıyor.

KAYSERİSPOR, TRENDYOL 1. LİG’İN 3. HAFTASINDA IĞDIR FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI...

KAYSERİSPOR, TRENDYOL 1. LİG’İN 3. HAFTASINDA IĞDIR FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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